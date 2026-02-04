Hochdruckreiniger K 2 Premium
Sagen Sie Verschmutzungen „goodbye“: Mit dem Hochdruckreiniger K 2 Premium halten Sie Ihr Haus, rund um die Gartenmöbel und kleineren Gartenflächen, sauber.
Damit gehören Verschmutzungen auf Fahrzeugen, Treppen, Gartenwerkzeugen und -möbeln der Vergangenheit an: Der Hochdruckreiniger K 2 Premium mit Einfachstrahlrohr und Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit dem flachen Strahl des beiliegenden Einfachstrahlrohrs und dem rotierenden Strahl des beiliegenden Dreckfräsers lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der K 2 Premium bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Premium leicht verstauen.
Merkmale und Vorteile
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 790
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- 1-fach-Strahlrohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 4 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Terrasse
- Kleinwagen
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
Zubehör
K 2 Premium Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
