Nettoyeur haute pression K 2 Premium
Dites adieu aux salissures : le nettoyeur haute pression K 2 Premium vous permet de faire régner la propreté à l'extérieur de votre maison, du mobilier de jardin aux petites surfaces au jardin.
Pour reléguer au passé les salissures sur les véhicules, dans les escaliers, sur les outils de jardinage et le mobilier de jardin : doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 Premium est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Même les salissures tenaces ne résistent pas au jet plat de la lance d'arrosage simple fournie et au jet rotatif de la rotabuse, également incluse. Avec ses roues maniables, le K 2 Premium se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement sur le K 2 Premium.
Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.2
|Poids emballage inclus (kg)
|5.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Terrasses
- Petites voitures
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 2 Premium
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.