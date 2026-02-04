Hochdruckreiniger K 4 Premium Power Control Flex
Für mehr Kontrolle: Der K 4 Power Control Premium Flex mit PremiumFlex-Schlauch und G 160 Q Power Control-Pistole ist für mittelstarke Verschmutzungen rund ums Haus sowie Autos geeignet.
Mit dem Hochdruckreiniger K 4 Premium Power Control Flex lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Dank der komfortablen Schlauchtrommel wird die gesamte Handhabung zum Kinderspiel. Weitere Ausstattungsdetails des K 4 Premium Power Control Flex sind das Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, der PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, der Teleskopgriff für den bequemen Transport, das Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.
Merkmale und Vorteile
Power Control-Pistole mit Quick Connect und StrahlrohreDie optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
PremiumFlex-HochdruckschlauchDer biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
- Innovative Einsteckvorrichtung der Kärcher Reinigungsmittelflaschen.
- Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz, schützen und pflegen die Oberfläche.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Integriertes Aufbewahrungsnetz
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 Premium Power Control Flex Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.