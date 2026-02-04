Nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control Flex
Nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control avec pistolet G 160 Q Power Control, lances d'arrosage et enrouleur de flexible. Peut être complété par l'assistant d'application intégré dans l'application Home & Garden.
Le nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. En outre, l'application comprend d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Pour un contrôle optimal, le niveau de pression peut être réglé très facilement par rotation de la lance d'arrosage et vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Et grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le maniement tout entier devient un jeu d'enfant. Parmi les autres équipements du K 4 Premium Power Control, on trouve le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, la poignée télescopique pour un transport aisé ainsi que la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Dispositif d'enfichage innovant des bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12.2
|Poids emballage inclus (kg)
|16
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 4 Premium Power Control Flex
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.