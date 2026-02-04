Hochdruckreiniger K 2 Premium Power Control
K 2 Premium Power Control-Hochdruckreiniger mit Reinigungsmitteltank. Inklusive eines praktischen Anwendungsberaters mit hilfreichen Reinigungstipps via App.
Der Kärcher K 2 Premium Power Control-Hochdruckreiniger erreicht in Kombination mit der Kärcher Home & Garden App ein noch besseres Reinigungsergebnis. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Click Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem ist das Gerät mit einem höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einem entnehmbaren Reinigungsmitteltank für sauberes Befüllen sowie praktischen Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel ausgestattet. Der K 2 Premium Power Control eignet sich ideal für die Reinigung von zum Beispiel Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln.
Merkmale und Vorteile
Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Pistole und Strahlrohre mit Quick ConnectEinfach Aufstecken und Drehen – es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung. Optimale Druckeinstellung: 3 Druck- sowie eine Reinigungsmittelstufe stehen zur Auswahl. Leichte Kontrolle: Symbole auf den Strahlrohren zeigen die vorgenommenen Einstellungen an.
Höhenverstellbarer TeleskopgriffFür eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.
Saubere Tanklösung
- Sauber und bequem: Der Reinigungsmitteltank kann zum Befüllen entnommen werden.
- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Click Vario Power-Strahlohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 7 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Tank
- Teleskopgriff
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Kleinwagen
Zubehör
Reinigungsmittel
K 2 Premium Power Control Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.