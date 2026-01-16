Universalreiniger RM 626, 1l

Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschaften
  • Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen
  • Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
  • Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
  • Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Flächen rund um Haus und Garten