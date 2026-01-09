Hochdruckreiniger G 7.180
Der benzinmotorische Hochdruckreiniger G 7.180 ermöglicht autarkes, netzunabhängiges Arbeiten fernab jeder Steckdose. Und überzeugt durch exzellente Leistungsdaten.
Maximale Flexibilität – ganz ohne Strom. Der G 7.180 macht’s möglich. Durch den leistungsstarken Benzinmotor ist der Hochdruckreiniger von der Stromversorgung unabhängig. Durch das neue Strahlrohr wird das Reinigungserlebnis auf ein verbessertes Level gehoben. Mit einem stabilen Rahmen und großen Rädern eignet sich der G 7.180 auch für Einsätze auf anspruchsvollem Terrain. Sowohl die optimierten Features als auch die neuen Zubehöre stellen eine erhebliche Verbesserung zur bisherigen G-Reihe dar. Der G 7.180 – ideal für Terrassen, Einfahrten, Anhänger, Lkws und vieles mehr.
Merkmale und Vorteile
Faltbarer RahmenMit dem faltbaren Rahmen ist der G 7.180 leicht und bequem verstaubar.
Neue ZubehöreDie verbesserten und brandneuen Zubehöre sorgen für eine noch kraftvollere und bequemere Reinigung.
Abnehmbarer ReinigungsmitteltankDurch den abnehmbaren Reinigungsmitteltank lässt sich das Reinigungsmittel einfach einfüllen. Tank lässt sich komfortabel säubern.
Extra große Räder
- Durch die extra großen Räder ist auch der Einsatz auf anspruchsvollem Terrain möglich.
Automatisierter Starterzug
- Automatisierter Starterzug für einen einfachen Reinigungsstart.
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar/MPa)
|18 - 180 / 1.8 - 18
|Fördermenge (l/h)
|590
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Leistung (PS)
|max. 4.7
|Antriebsart
|Benzin
|Hubraum (cm³)
|160
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|36.5
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|29.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|570 x 500 x 920
Lieferumfang
- HD-Schlauch: 10 m
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
Anwendungsgebiete
- Mittelklassewagen und Kombis
- Boote
- Wohnmobile
- (Hof-)Einfahrten
Zubehör
Reinigungsmittel
G 7.180 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.