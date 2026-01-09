Nettoyeur haute pression G 7.180
Le nettoyeur haute pression à moteur essence G 7.180 permet un travail en toute autonomie, indépendamment de toute prise de courant. Et s'illustre par son excellente performance.
Une souplesse d'utilisation maximale – sans électricité. C'est possible avec le G 7.180. Avec son moteur essence performant, ce nettoyeur haute pression est indépendant d'une alimentation électrique. Sa nouvelle lance d'arrosage assure une qualité de nettoyage encore meilleure. Avec son châssis solide et ses larges roues, le G 7.180 convient aussi aux terrains difficiles. Ses fonctions optimisées et ses nouveaux accessoires apportent une amélioration significative à la série G. Le G 7.180 – idéal pour les terrasses, les entrées de véhicule, les remorques, les camions, et bien plus encore.
Caractéristiques et avantages
Cadre pliantAvec son cadre pliant, le G 7.180 se range d'une manière facile et pratique.
Nouveaux accessoiresLes accessoires, améliorés ou nouveaux, permettent un nettoyage encore plus efficace et confortable.
Réservoir de détergent amovibleLe réservoir de détergent amovible facilite le remplissage de détergent. Le réservoir se nettoie en toute simplicité.
Roues extra-larges
- Les roues extra-larges permettent une utilisation sur terrain difficile.
Démarrage automatisé
- Le démarreur automatique garantit un démarrage facile du nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|18 - 180 / 1.8 - 18
|Débit (l/h)
|590
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance (PS)
|max. 4.7
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|160
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|36.5
|Poids sans accessoires (kg)
|29.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|570 x 500 x 920
Inclus dans la livraison
- Flexible haute pression: 10 m
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
Domaines d'utilisation
- Voitures moyennes et breaks
- Bateaux
- Mobilehomes
- Allées, entrées de garage
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange G 7.180
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.