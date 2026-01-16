Nettoyant universel RM 626, 1l

Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine aisément les huiles, les graisses et les souillures minérales tenaces, même à l'eau froide. Utilisable autour de la maison, au jardin et sur les véhicules.