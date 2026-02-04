Nettoyeur haute pression K 3 Home
Vous pouvez compter sur le nettoyeur haute pression K 3 Home : il est idéal pour venir à bout des salissures légères dans les jardins et sur les terrasses de petite superficie, le mobilier de jardin, les voitures, etc. Home Kit inclus.
Avec le nettoyeur haute pression K 3 Home, les salissures appartiennent au passé. Doté d'un flexible haute pression de 6 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison et fait briller les surfaces : des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 1 ainsi que 500 ml de détergent Patio & Deck. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d'eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec ses roues maniables, le nettoyeur haute pression K 3 Home se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.3
|Poids emballage inclus (kg)
|7.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 285 x 805
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 135 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 3 Home
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.