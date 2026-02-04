Nettoyeur haute pression K 5 WCM
Une puissance convaincante : le nettoyeur haute pression K 5 WCM équipé d'un moteur refroidi à l'eau et performant est optimal pour les salissures dans les allées, sur les terrasses et les voitures.
Des performances séduisantes : le K 5 WCM et son moteur refroidi à l'eau, puissant et durable, éliminent les saletés en un tour de main. Grâce aux lances d'arrosage incluses, les allées, les terrasses et les voitures sont nettoyées en un tour de main. Pour un nettoyage particulièrement efficace et en douceur, la pression s'ajuste confortablement par simple rotation de la lance d'arrosage Vario Power (VPS). Autres équipements astucieux : la rotabuse à jet crayon rotatif et un filtre à eau intégré qui garantit une protection fiable de la pompe contre les particules de saleté.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéLe flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2.1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12.5
|Poids emballage inclus (kg)
|16
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 329 x 901
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Domaines d'utilisation
- Murs de jardin et de pierre
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures moyennes et breaks
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 5 WCM
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.