Nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition
Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition permet une élimination fiable des salissures légères lors des utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison.
Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition doté d'une rotabuse rend en un clin d'œil leur éclat aux escaliers moussus, aux surfaces altérées des murs et aux outils de jardinage encrassés. L'appareil compact est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Même les saletés tenaces ne résistent pas au jet rotatif de la rotabuse fournie. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Universal Edition peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 3 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement à même le K 2 Universal Edition. Des supports pratiques sont prévus sur l'appareil à cette fin. Ainsi par exemple, le câble d'alimentation se range dans la poche pour câble intégrée.
Caractéristiques et avantages
Poche pour câble intégréeLe cordon d'alimentation est bien rangé avec un encombrement minimal.
Rangement des accessoires intégrésLe flexible haute pression, la lance d'arrosage et la poignée-pistolet se rangent confortablement à même l'appareil.
Système Quick connectPour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Dimensions compactes et poids faible
- L'appareil est facile à porter et à transporter.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|110 / 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.8
|Poids emballage inclus (kg)
|4.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|182 x 280 x 390
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 3 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 2 Universal Edition
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
