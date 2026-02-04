Nettoyeur haute pression K 4 Comfort Premium
Le nettoyeur haute pression K 4 Comfort Premium, doté d'un rendement surfacique de 30 m²/h, d'un flexible PremiumFlex, d'un enrouleur de flexible et d'un moteur refroidi à l'eau, est idéal pour la maison et la voiture.
Le K 4 Comfort Premium est un nettoyeur haute pression performant et pratique, idéal pour l'élimination des salissures de moyenne intensité autour de la maison et sur la voiture. Son moteur refroidi à l'eau durable garantit des performances constantes tandis que l'enrouleur de flexible pratique avec flexible PremiumFlex assure une flexibilité maximale. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit l'effort de maintien de jusqu'à 50 %, permettant ainsi un travail sans fatigue, et grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement et facilement. La lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet différentes qui se règlent aisément en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent facilement sur l'appareil pour un format compact tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Pour une assistance optimale, l'application Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces utiles. La fourniture inclut 1 litre de détergent.
Caractéristiques et avantages
Concept astucieux de l'appareil
- La conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux.
- Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.
Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold et Quick Connect
- COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées pour le nettoyage de surfaces étendues.
- Raccord Quick Connect pour une fixation facile du flexible haute pression.
Multi Jet 4 en 1
- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Concept de détergent 2Way!Wash™
- Le concept innovant pour les détergents offre une flexibilité maximale et un dosage optimal pour toutes les tâches de nettoyage.
- La dispense du détergent peut se faire via l'appareil et la buse Multi Jet ou, pour augmenter la quantité de mousse, via le canon à mousse avec dosage de détergent inclus.
- Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 20 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12.4
|Poids emballage inclus (kg)
|17.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ Condition des tests internes : le débit du nettoyeur haute pression est de 40 % de celui d'un tuyau d'arrosage, tout en réduisant de moitié le temps de nettoyage. Le débit, l'économie réelle d'eau et de temps varient en fonction de la classe de l'appareil, du degré de salissure et du lieu d'habitation.
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel naturel RM 626N, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 8 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduction de la pression de maintien côté pistolet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2Way!Wash™
- Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Crochet pour câble
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Roues avec finition à composants souples
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 4 Comfort Premium
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.