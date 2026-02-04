Nettoyeur haute pression K 2 Classic
Particulièrement compact, facile à transporter et simple à ranger : le nettoyeur haute pression K 2 Classic est optimal pour les salissures légères autour de la maison.
Design compact et puissance (de nettoyage) : le K 2 Classic est pratique, mobile et flexible et fournit pourtant toutes les performances que l'on attend d'un nettoyeur haute pression. Cet appareil permet un rangement pratique et peu encombrant à tout moment et presque partout ; le flexible haute pression se range, quant à lui, confortablement au-dessus du capot avant. Équipé d'un pistolet avec Quick Connect, d'un flexible haute pression de 3 mètres, d'une lance d'arrosage simple, d'une rotabuse et d'un filtre à eau, le K 2 Classic est idéal pour une utilisation occasionnelle sur les salissures légères sur le mobilier de jardin, les outils de jardinage, les vélos et autour de la maison. Son rendement surfacique s'élève à 20 m²/h.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour le flexible sur l'appareilLe flexible s'accroche facilement sur l'appareil.
Prise en main confortableCet appareil est léger. Lorsque la poignée n'est pas utilisée, elle disparaît dans le boîtier.
Easy ConnectPour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Rangement des accessoires intégré sur l’appareil
- Les lances d'arrosage sont toujours à portée de main et une fois le travail terminé, le tout peut être rangé avec un encombrement minimal.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.4
|Poids emballage inclus (kg)
|4.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|178 x 219 x 415
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 135 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 3 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Petites voitures
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 2 Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.