Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20
Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.
La solution 2 en 1 intelligente pour nettoyer les gouttières, les canalisations bouchées et les écoulements ! Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations innovant de Kärcher se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Il se déplace de manière autonome sur un chariot placé dans la gouttière, sans que l’utilisateur n’ait besoin d’être constamment sur l’échelle à côté. Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations est fourni avec deux buses : une buse de nettoyage des canalisations avec quatre jets haute pression orientés vers l’arrière et une buse de nettoyage des gouttières pour monter le flexible sur le chariot. Il est possible de passer rapidement d’une buse à l’autre à tout moment entre deux utilisations. La protection anti-coude du flexible et le raccord en laiton assurent une longue durée de vie. Le flexible fait 20 m de long. Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations convient aux nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Élimination effective et rapide des blocages dans les tuyaux
Quatre jets à haute pression orientés vers l'arrière
- Avance aisément dans les tuyaux
Protection contre les vrillages
- Protection du flexible contre les nœuds
Connexion en laiton
- Longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|20
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|2.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 340 x 100
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.59M *CH
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M plus
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 6.300
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 MX
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K 855 HS plus
- K5 Full Control
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
Domaines d'utilisation
- Écoulements
- Tuyaux de descente
- Gouttières
Accessoires
