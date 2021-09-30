Nettoyage du carrelage

Carreaux en pierre naturelle ou artificielle

Les pierres naturelles comprennent notamment le granit, le marbre, la pierre du Jura et l'ardoise. La pierre artificielle désigne des matériaux minéraux (le plus souvent du ciment) ou liés à une résine, fabriqués avec des agrégats tels que du sable, des cailloux, du marbre ou d'autres matériaux. Les pierres artificielles les plus courantes sont, par exemple, le parpaing en béton, le béton lavé ou le marbre aggloméré.

Pour les salissures minérales telles que la rouille, le calcaire ou le voile du ciment, il est possible d'utiliser des détergents acides (valeur de pH < 7) ou des produits ménagers traditionnels tels que le vinaigre ou l'acide citrique. De nombreuses pierres naturelles ou artificielles étant sensibles aux acides, il est conseillé de procéder à un essai préalable sur une zone peu visible. Pour ce faire, prenez le nettoyant acide et faites en couler un peu sur la surface, à un endroit peu visible. Si l'acide commence à mousser, la pierre réagit à l'acide et ne doit pas être traitée avec des détergents acides.