Nettoyage des joints

Attention aux détergents acides

En particulier dans la salle de bains, nettoyer les salissures minérales telles que le calcaire ou le calcaire urinaire est un défi. Ceux-ci peuvent être éliminés avec des détergents acides tels que les nettoyants sanitaires (pH < 7) ou avec des produits ménagers traditionnels tels que le vinaigre ou l'acide citrique. La prudence s'impose toutefois car les carreaux et les joints n'ont pas le même comportement face au nettoyage. Les joints de carreaux en mortier étant également minéraux, avec le temps ils sont attaqués par les détergents acides. Pour prévenir ce phénomène, les joints de carreaux doivent toujours être mouillés avant le nettoyage. Si les joints sont saturés d'eau, le détergent acide peut agir sur la surface sans pénétrer trop profondément dans le matériau.

Conseil d'expert: dans la salle de bains en particulier, il est conseillé de nettoyer avec des produits acides et alcalins alternativement afin de prévenir durablement tous les types de salissure. Ce procédé permet également d'éviter la formation de moisissures.