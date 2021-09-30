Nettoyage des joints
Le carrelage est généralement relativement facile à entretenir, mais les joints sont souvent négligés au quotidien. Des salissures inesthétiques, voire des moisissures, peuvent en résulter. Les joints de carrelage peuvent être facilement nettoyés en suivant quelques conseils simples.
Les joints nécessitent une attention particulière
Qui dit carreaux dit aussi joints. Les joints sont généralement faits de mortier et assurent une liaison solide entre les différents carreaux. Quel que soit le type des carreaux posés, les joints se distinguent fondamentalement par leur composition et leur texture de surface. En raison de leur surface rugueuse, la saleté y adhère plus facilement et de manière plus tenace que sur les carreaux lisses. Capables d'absorber l'humidité, les joints sont également un terrain idéal pour les bactéries et les moisissures. Ils nécessitent donc une attention particulière lors du nettoyage.
Quel détergent convient pour le nettoyage des joints?
Les détergents sont principalement classés en fonction de leur pH. La plupart des nettoyants universels sont légèrement alcalins (pH > 7), ce qui permet d'éliminer les saletés organiques telles que les graisses ou les protéines. En outre, ils contribuent à priver les micro-organismes de leur base nutritionnelle. Si les joints ne sont que légèrement salis, ils peuvent très bien être nettoyés avec des produits traditionnels alcalins tels que la levure chimique, le bicarbonate de soude ou la soude. Pour ce faire, mélangez l'un des produits ci-dessus avec de l'eau dans un rapport de 3:1 pour former une pâte visqueuse. La pâte obtenue peut ensuite être appliquée sur les joints avec une brosse à joints ou une brosse à dents. Laissez agir le mélange pendant environ 30 minutes, puis rincez à l'eau chaude et avec un chiffon propre. Utiliser une brosse peut occasionner des éclaboussures, c'est pourquoi vous devez toujours porter des lunettes et des gants de protection lors du nettoyage.
Attention aux détergents acides
En particulier dans la salle de bains, nettoyer les salissures minérales telles que le calcaire ou le calcaire urinaire est un défi. Ceux-ci peuvent être éliminés avec des détergents acides tels que les nettoyants sanitaires (pH < 7) ou avec des produits ménagers traditionnels tels que le vinaigre ou l'acide citrique. La prudence s'impose toutefois car les carreaux et les joints n'ont pas le même comportement face au nettoyage. Les joints de carreaux en mortier étant également minéraux, avec le temps ils sont attaqués par les détergents acides. Pour prévenir ce phénomène, les joints de carreaux doivent toujours être mouillés avant le nettoyage. Si les joints sont saturés d'eau, le détergent acide peut agir sur la surface sans pénétrer trop profondément dans le matériau.
Conseil d'expert: dans la salle de bains en particulier, il est conseillé de nettoyer avec des produits acides et alcalins alternativement afin de prévenir durablement tous les types de salissure. Ce procédé permet également d'éviter la formation de moisissures.
Nettoyage des joints avec le nettoyeur vapeur
Les joints sont encore plus faciles à nettoyer avec un nettoyeur vapeur. La vapeur est portée à une pression pouvant atteindre 4,2 bars et les minuscules particules de vapeur sont projetées contre les surfaces à 170 km/h. Ainsi, la vapeur atteint les structures fines de la surface, souvent inaccessibles aux textiles et aux brosses. La vapeur chaude dissout même les saletés et les dépôts les plus tenaces et empêche efficacement la formation de moisissures grâce à la chaleur élevée. Dans la plupart des cas, l'utilisation de détergents peut être totalement supprimée, au bénéfice de l'environnement et de vos propres voies respiratoires. En cas de forte salissure minérale, les joints peuvent être prétraités avec un nettoyant acide tel que décrit ci-dessus, le nettoyeur vapeur étant ensuite utilisé dans un deuxième temps. Le meilleur procédé est l'utilisation d'une buse à jet crayon et de la brosse ronde adaptée. De cette façon, chaque joint est traité individuellement par des mouvements de frottage rapides. La combinaison de la chaleur et des mouvements manuels élimine la saleté même en profondeur. Pour finir, la saleté dissoute peut être essuyée avec un chiffon.
Éliminer les moisissures sur les joints
Dans les pièces à fort taux d'humidité, des moisissures peuvent facilement se former, la surface rugueuse et poreuse des joints étant pour elles un terrain de prédilection. Les conséquences ne sont pas qu'esthétiques, la santé des personnes allergiques ou immunitairement affaiblies peut aussi être en jeu. Pour éliminer la moisissure, des détergents à l'alcool ou à l'alcool de nettoyage (alcool isopropylique) peuvent être employés. La solution alcoolisée est appliquée sur les joints à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon, puis s'évapore. Cette méthode ne permet généralement pas d'éliminer les taches visibles car l'alcool ne contient pas d'agents de blanchiment. Pour redonner aux joints leur apparence initiale, le peroxyde d'hydrogène s'avère une recette traditionnelle efficace. Une solution à 3 % est suffisante pour combattre efficacement les moisissures. Pour prolonger la durée d'action, un morceau de papier absorbant imbibé peut être placé sur le joint. Après une demi-heure, la solution doit être rincée avec une quantité suffisante d'eau.
Si la moisissure s'est déjà incrustée dans le joint, la seule solution est de remplacer le matériau. Pour éviter d'en arriver là, il convient d'empêcher activement la formation de moisissures. Une ventilation régulière est ici la principale solution; un système d'évacuation d'air peut pallier l'absence de fenêtres. Il est également conseillé d'essuyer toutes les surfaces mouillées après la douche afin d'éliminer rapidement l'humidité.
Nettoyage des joints en silicone
On trouve des joints en silicone entre les lavabos et les murs carrelés, par exemple. Beaucoup plus sensibles que les joints de mortier, ils doivent être nettoyés avec un soin particulier. Avec le nettoyeur vapeur, il convient de les nettoyer exclusivement avec la vapeur, car le frottage manuel ou l'utilisation de la Powerbuse peut rapidement endommager leur surface. Des moisissures peuvent également se former sur les joints de silicone. Si la moisissure s'est déjà incrustée dans le matériau, il est souvent plus économique de remplacer le joint que de le nettoyer.
Vidéo
Produits adaptés aux joints
Nettoyeurs vapeur
> Découvrir maintenant
Nettoyeurs de vitres
> Découvrir maintenant
Nettoyants sanitaires
> Découvrir maintenant
Ceci pourrait aussi vous intéresser
Nettoyage de la salle de bains
La salle de bains est certainement la pièce de la maison où l'on accorde le plus d'importance à la propreté et à l'hygiène. Grâce à ces conseils, la saleté et le calcaire n'auront aucune chance de s'installer.
Nettoyage du carrelage
Le carrelage est l'un des revêtements de sol les plus appréciés: il est résistant et souvent facile à nettoyer. Toutefois, quelques règles sont à respecter pour le nettoyer.
Nettoyage de la cuisine
La cuisine est le cœur de nombreux foyers. Son nettoyage ne doit donc pas être négligé. Grâce aux conseils suivants, votre cuisine retrouvera une hygiène irréprochable.