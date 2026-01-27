À la fois respectueux de l'environnement et particulièrement économique et puissant : le nettoyant d'entretien SanitPro CA 20 C eco!perform de Kärcher au parfum d'agrumes frais et agréable. Ce produit très concentré pour le nettoyage manuel des surfaces et des sols (lavage à faible humidité avec la méthode spray/mousse, lavage humide avec la méthode du seau ou l'imprégnation préalable) s'illustre par son efficacité de nettoyage maximale sur les surfaces en céramique, en acier inoxydable, chromées, vitrées et en plastique des sanitaires. Les résidus de calcaire, le savon calcaire, le tartre urinaire, mais aussi les salissures légères dues aux résidus de savon et aux substances organiques, sont éliminés sans effort, rapidement et en douceur grâce à la combinaison d'acides moderne de ce détergent à base d'acide citrique et d'acide méthanesulfonique. Certifié selon les critères de l'écolabel européen et portant le label environnemental de la république d'Autriche, SanitPro CA 20 C eco!perform allie durabilité respectueuse de l'environnement et efficacité de nettoyage maximale.