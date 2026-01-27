Umweltfreundlich und gleichzeitig besonders wirtschaftlich und reinigungsstark: der Unterhaltsreiniger SanitPro CA 20 C eco!perform mit dem angenehm-frischen Zitrusduft von Kärcher. Das Hochkonzentrat zur manuellen Reinigung von Oberflächen und Böden (Feuchtwischen mit Sprüh-/Schaummethode, Nasswischen mit Eimermethode oder Vorimprägnierung) beeindruckt mit höchster Reinigungseffizienz auf Keramik-, Edelstahl-, Chrom, Glas- und Kunststoffoberflächen in Sanitärbereichen. Kalkrückstände, Kalkseife, Urinstein, aber auch leichte Verschmutzungen durch Seifenrückstände und organisches Material entfernt das Reinigungsmittel dank seiner modernen Säurekombination aus Zitronensäure und Methansulfonsäure mühelos, schnell und schonend. Zertifiziert gemäß den Kriterien des EU Ecolabels und ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich vereint SanitPro CA 20 C eco!perform umweltfreundliche Nachhaltigkeit mit höchster Reinigungseffizienz.