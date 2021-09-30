Nettoyage des vitres: conseils pour une transparence parfaite
Le nettoyage des vitres est l'une des tâches ménagères les moins appréciées. Il nécessite un travail manuel, prend du temps et ne donne souvent même pas un résultat satisfaisant, des traces restant souvent sur les vitres après le nettoyage. Ces conseils vous permettront de nettoyer vos vitres rapidement et sans laisser de traces.
À quelle fréquence faut-il nettoyer les vitres?
Des fenêtres nombreuses et de grande dimension garantissent une maison lumineuse et accueillante. Or, en période de forte concentration de pollen, après des intempéries marquées par de fortes pluies et pendant les longues périodes sèches où la poussière s'accumule, les vitres donnent l'impression, après quelques jours seulement, de ne pas avoir été nettoyées depuis des mois. Les vitres sont aussi soumises à rude épreuve de l'intérieur: les enfants et les animaux domestiques y laissent souvent des traces et des taches. C'est pourquoi les vitres doivent être nettoyées à l'intérieur et à l'extérieur tous les deux mois environ, en fonction de leur degré de saleté.
Conseil n°1: choisir le bon moment
Il est déconseillé de nettoyer les vitres en plein soleil ou par temps chaud, au risque qu'elles sèchent trop vite et que des traces apparaissent. Une journée grise mais sèche est donc idéale pour le nettoyage des vitres.
Nettoyage des vitres avec de l'eau et des produits ménagers traditionnels
De nombreuses taches sur les vitres et les cadres des fenêtres peuvent être facilement éliminées avec de l'eau claire. Pour ce faire, il suffit d'essuyer les surfaces vitrées et le cadre avec une bonnette microfibres humide ou un chiffon en coton non pelucheux, puis de les sécher. Si la saleté tenace s'est accumulée pendant plusieurs semaines, utilisez des recettes maison ou des produits nettoyants en association. Voici les meilleurs recettes maison pour nettoyer les vitres:
- Vinaigre ou essence de vinaigre: Ajoutez 1 tasse d'essence de vinaigre à 1 litre d'eau. Ensuite, nettoyez les vitres comme d'habitude. Attention: il est indispensable de recouvrir au préalable les appuis de fenêtre en pierre, notamment le marbre, car l'acide acétique peut en endommager la surface.
- Acide citrique: Ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe d'acide citrique en poudre à 1 litre d'eau, puis nettoyez tout avec une bonnette microfibres.
- Liquide vaisselle: On obtient également de bons résultats avec un mélange d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle sans parfum. La quantité de liquide vaisselle à utiliser dépend du degré de saleté de la vitre.
- Thé noir avec du citron: Mélangez une grande tasse de thé noir fort avec environ 3 litres d'eau dans le seau de nettoyage et ajoutez le jus d'un demi-citron. Nettoyez ensuite les vitres avec une bonnette microfibres. Les tanins du thé dissolvent les graisses et même la nicotine, et l'acide citrique agit contre le calcaire.
- Alcool: Ajoutez un peu d'alcool à brûler à l'eau de nettoyage tiède. Dans un seau de 5 litres d'eau chaude, ajoutez un peu d'alcool à brûler. Attention: Portez des gants lors du nettoyage afin de ne pas dessécher vos mains.
Pour sécher les vitres, une raclette en caoutchouc, une bonnette microfibres propre ou un autre chiffon non pelucheux conviennent. Ils garantissent un brillant sans traces. Si vous n'avez pas de chiffon absorbant à portée de main, vous pouvez également sécher les vitres avec du papier journal: froissez sans serrer quelques pages d'un journal et frottez avec la surface vitrée.
Nettoyage des vitres avec un détergent
Si les vitres sont très sales, il convient d'utiliser un détergent. Outre les nettoyants pour vitres disponibles dans le commerce, il existe également des nettoyants pour vitres concentrés spéciaux, à diluer avec de l'eau avant utilisation. Ils dissolvent même les salissures tenaces telles que les films gras, les résidus d'insectes, les graisses cutanées et les émissions. Autre avantage: ils laissent un film protecteur sur le verre, ce qui permet à la pluie de mieux s'écouler et retarde le réencrassement.
Conseil n°2: utilisez le détergent avec parcimonie
Trop de détergent dans la solution et un film huileux peut se former sur la vitre. Par conséquent, utilisez toujours les nettoyants pour vitres ou les produits ménagers traditionnels avec parcimonie et en les dosant correctement. Vous éviterez ainsi les traces et les rayures.
Tout est une question de technique
Nettoyer les vitres de votre maison comme les pros, c'est possible. Car lorsqu'il s'agit de nettoyer les vitres, le plus important est d'avoir la bonne technique:
- Étape 1: Appliquez généreusement la solution de nettoyage composée d'eau et de détergent ou de la recette maison sur la vitre à l'aide d'une éponge ou d'un pulvérisateur. Sans une quantité suffisante de solution, la raclette ne pourra pas glisser correctement.
- Étape 2: Retirez le liquide avec la raclette en faisant des mouvements en huit de haut en bas et essuyez avec un chiffon.
- Étape 3: Lustrez la vitre avec une peau de chamois, une bonnette microfibres ou un torchon et enlevez les dernières gouttes d'eau, notamment sur les bords.
Nettoyer correctement les châssis de fenêtre
Lors du nettoyage des vitres, il est judicieux de consacrer également un peu de temps au châssis. Tout comme la vitre, il est également exposé aux agressions de l'environnement. Enlevez d'abord le plus gros de la saleté à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec. Puis nettoyez soigneusement le châssis avec un chiffon mouillé ou une éponge douce. Un détergent peut être utilisé pour les salissures très tenaces. Il faut toutefois tenir compte du matériau du cadre:
- Il existe des produits d'entretien pour le bois qui protègent des intempéries.
- Les châssis en plastique peuvent être nettoyés avec un nettoyant antistatique spécial plastique.
Dans le même temps, le rebord de la fenêtre peut être débarrassé de la saleté grossière et nettoyé en profondeur.
Rapide et sans traces avec le nettoyeur de vitres sans fil
Avec un aspirateur nettoyeur de vitres, le nettoyage des vitres devient un jeu d'enfant:
- Vaporisez généreusement le mélange détergent-eau sur la vitre.
- Détachez la saleté en frottant avec une bonnette microfibres ou un tampon de nettoyage.
- Aspirez l'humidité avec l'appareil. L'eau sale finit dans le réservoir, non sur le sol.
Après utilisation, vous obtenez des vitres exemptes de toute trace. La présence de traces restant sur le verre peut être due à la raclette de l'appareil:
- La raclette de l'aspirateur nettoyeur de vitres s'use après un certain temps. Ce phénomène rend
la surface irrégulière et peut occasionner des stries sur les surfaces vitrées. Petite astuce: tournez la raclette une fois, car elle peut être utilisée des deux côtés.
- Une autre cause de stries peut être la présence de fines particules de poussière et de saleté s'accumulant sur la raclette et provoquant des irrégularités. Avant de passer l'aspirateur sur les vitres, vous pouvez passer la raclette sur le tampon de nettoyage du pulvérisateur pour éliminer ces particules et garantir une surface de raclette aussi lisse que possible.
La procédure à suivre avec un nettoyeur de vitres sans fil est toujours la même, quel que soit l'endroit où vous l'utilisez. Les possibilités d'application sont très variées:
- Vitres/fenêtres à meneaux
- Miroirs
- Cabine de douche
- Tables en verre
- Carrelages
- Vérandas
- Portes en verre
- Autres surfaces lisses
Nettoyage des vitres avec le nettoyeur vapeur
Si vous disposez d'un nettoyeur vapeur, vous pouvez l'utiliser non seulement pour nettoyer les miroirs et les surfaces vitrées, mais aussi vos fenêtres:
- Étape 1: Appliquez de la vapeur sur la vitre à l'aide du suceur à main et de la housse en microfibres et détachez la saleté en la frottant. Vous pouvez également appliquer de la vapeur sur la vitre sale uniquement avec la buse à jet crayon ou avec une raclette en option. La vapeur dissout même les taches les plus tenaces.
- Étape 2: Enlevez l'eau qui s'est condensée avec une raclette ou un aspirateur nettoyeur de vitres. Si nécessaire, séchez les rebords et les châssis de fenêtre avec un chiffon doux.
L'eau qui sort du nettoyeur vapeur sous forme de vapeur est déminéralisée et se comporte donc comme de l'eau distillée. Elle ne laisse donc aucune trace ni strie sur la vitre. Toutefois, il se peut que des stries ou des rayures apparaissent de manière inattendue après le nettoyage: c'est généralement le signe que les résidus de détergent sont en train d'être éliminés. Il s'agit alors d'être patient et d'essuyer la vitre plusieurs fois jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés.
Pour un nettoyage complet: rideaux et stores
Si vous voulez nettoyer complètement vos fenêtres, vous devez non seulement nettoyer les cadres et les vitres, mais aussi laver les rideaux et épousseter les stores intérieurs.
- Accrochez les rideaux à la tringle immédiatement après l'essorage, ce qui permet parfois, selon le tissu, d'éviter le repassage.
- Époussetez les stores à l'aide d'un chiffon humide. Un autre moyen très efficace est le nettoyage à l'aide d'une spatule en silicone garnie d'une bonnette microfibres.
- Une alternative pratique pour nettoyer les stores est également le nettoyeur vapeur, qui peut être utilisé pour éliminer facilement la poussière et la saleté des lamelles et de leurs interstices.
Vidéo
Produits adaptés aux fenêtres
Nettoyeurs de vitres
> Découvrir maintenant
Nettoyeurs vapeur
> Découvrir maintenant
Équipement de nettoyage manuel
> Découvrir maintenant
Nettoyants pour verre
> Découvrir maintenant
Ceci pourrait aussi vous intéresser
Nettoyage des miroirs
Taches de dentifrice, laque, poussière: à peine avez-vous nettoyé le miroir qu'il est à nouveau sale. Grâce à ces conseils, vous pouvez le nettoyer rapidement et sans laisser de traces.
Nettoyage de la cuisine
La cuisine est le cœur de nombreux foyers. Son nettoyage ne doit donc pas être négligé. Grâce aux conseils suivants, votre cuisine retrouvera une hygiène irréprochable.
Nettoyage des espaces de vie
Des chambres et un salon bien entretenus contribuent de manière significative au sentiment de bien-être. Avec des conseils adaptés, la maison peut être tenue propre en permanence.