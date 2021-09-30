Nettoyage des vitres avec un détergent

Si les vitres sont très sales, il convient d'utiliser un détergent. Outre les nettoyants pour vitres disponibles dans le commerce, il existe également des nettoyants pour vitres concentrés spéciaux, à diluer avec de l'eau avant utilisation. Ils dissolvent même les salissures tenaces telles que les films gras, les résidus d'insectes, les graisses cutanées et les émissions. Autre avantage: ils laissent un film protecteur sur le verre, ce qui permet à la pluie de mieux s'écouler et retarde le réencrassement.

Conseil n°2: utilisez le détergent avec parcimonie

Trop de détergent dans la solution et un film huileux peut se former sur la vitre. Par conséquent, utilisez toujours les nettoyants pour vitres ou les produits ménagers traditionnels avec parcimonie et en les dosant correctement. Vous éviterez ainsi les traces et les rayures.