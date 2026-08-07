Kit pulvérisateur Extra
Le nouveau Set flacon pulvérisateur Extra, y compris bonnette en microfibres avec fxation à Velcro, bonnette étroite et large, grattoir de déchets et 20 ml de détergent pour vitres concentré.
Le nouveau kit pulvérisateur Premium avec support de pad réglable permet une répartition optimale du produit sur les vitres, qu'elles soient larges ou étroites. Grâce aux bandes autoagrippantes, la lingette en microfibres se fixe facilement et se remplace rapidement. En outre, le racleur vous permet d'éliminer même les saletés les plus tenaces de la vitre.
Caractéristiques et avantages
Suceurs étroits et larges
- Pour le nettoyage des fenêtres aussi bien larges qu'étroites.
Fermeture à système de bandes autoagrippantes
- Grâce au système à Velcro, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée.
Grattoir de saleté
- Á l'aide du grattoir de déchets, vous pouvez enlever même les saletés les plus tenaces en un rien de temps.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Composition des fibres textiles
|85 % polyester ; 15 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 120 x 250
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Des surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux
- Même les saletés tenaces
Accessoires
Pièces de rechange Kit pulvérisateur Extra
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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