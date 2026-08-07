Sprühflaschenset Extra
Das neue Sprühflaschenset Extra inkl. Mikrofaser-Wischbezug mit Klett-Befestigung, breitem und schmalem Einwischer, Grobschmutzkratzer und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat.
Mit dem neuen Sprühflaschenset Premium inkl. größenverstellbarem Padhalter lassen sich sowohl breite als auch schmale Fenster optimal einwischen. Durch das Klett kann der Mikrofaser-Wischbezug einfach befestigt und schnell ausgetauscht werden. Zudem entfernen Sie mit dem Schmutzkratzer selbst hartnäckigsten Schmutz von der Scheibe.
Merkmale und Vorteile
Schmaler und breiter Einwischer
- Zum individuellen Einwischen von kleinen und großen Fenstern.
Klett-Befestigung
- Durch die Klett-Befestigung lässt sich der Mikrofaser-Wischbezug ganz einfach und schnell austauschen.
Schmutzkratzer
- Mit dem Schmutzkratzer lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen im Nu entfernen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Faserzusammensetzung Textil
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Glatte Oberflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Hartnäckige Verschmutzungen
Zubehör
Sprühflaschenset Extra Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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