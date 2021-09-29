Le cercle de Sinner: les bases du nettoyage
Pourquoi faire la vaisselle à l'eau chaude et pourquoi laisser tremper certaines salissures? Le nettoyage dépend de quatre facteurs fondamentaux: le temps, la mécanique, la chimie et la température. Si vous comprenez leur interaction, vous pourrez facilement venir à bout des problèmes de nettoyage les plus tenaces.
Le cercle du nettoyage
Le cercle du nettoyage selon Sinner, aussi appelé cercle de Sinner, décrit le mécanisme d'action du nettoyage. Il contient les 4 facteurs de base qui jouent un rôle important dans le nettoyage: le temps, la mécanique, la chimie et la température. Ce cercle reste toujours fermé: si 1 ou 2 des 4 facteurs augmentent en proportion, les autres diminuent automatiquement. La diminution d'un facteur entraîne l'augmentation des autres. Ce principe peut être clairement illustré à l'aide de l'exemple du lavage de la vaisselle.
Les 4 facteurs de base du nettoyage
Temps
Le facteur temps décrit à la fois le temps de trempage et le temps de traitement. Un temps de trempage plus long assouplit la saleté incrustée et la rend plus facile à enlever par la suite. Application typique: casserole présentant des résidus alimentaires brûlés. Si la casserole trempe plus longtemps, les salissures s'enlèvent beaucoup plus facilement. Cela permet non seulement de réduire le temps de traitement, mais aussi de réduire les besoins en action mécanique et en détergents.
Température
Quiconque a déjà essayé de laver la vaisselle à l'eau froide connaît ce phénomène: l'eau tiède ou chaude est meilleure pour dissoudre les résidus huileux, gras ou cireux. D'autres salissures se dissolvent également mieux ou plus rapidement à des températures plus élevées. Le temps d'exposition et le temps de traitement sont réduits, le rinçage est beaucoup plus rapide. De ce fait, il est possible de réduire l'action mécanique et l'utilisation de produits chimique.
Mécanique
Le facteur mécanique est l'action nécessaire pour détacher une salissure. Il comprend différents composants: l'abrasivité (effet de frottement), la pression de contact et la fréquence du mouvement. Une éponge en acier est très abrasive, mais raye facilement les surfaces molles. Avec un chiffon doux, en revanche, vous devez exercer une plus forte pression de contact et passer plusieurs fois sur la zone sale pour la nettoyer complètement.
Chimie
Le choix du détergent adapté joue un rôle décisif dans de nombreuses tâches de nettoyage. Souvent, les salissures ne peuvent être éliminées qu'à l'aide d'un détergent, les trois autres facteurs ne pouvant être augmentés indéfiniment. Dans le cas d'une plaque de cuisson brûlée, par exemple, même un long trempage et un récurage laborieux ne suffiront pas; ce n'est qu'avec l'utilisation d'un détergent approprié ou d'une recette maison qu'elle retrouvera son éclat. Les produits chimiques peuvent également être utilisés pour éliminer les salissures qui ne sont pas hydrosolubles. La tension superficielle de l'eau est réduite, de sorte que toute la surface peut être mouillée et que la solution de nettoyage pénètre même dans les fissures et les pores les plus fins.
Le cercle de Sinner en pratique
Le cercle de Sinner fait partie des connaissances de base de toute entreprise de nettoyage de bâtiments, et le mécanisme d'action qu'il décrit est régulièrement utilisé dans le nettoyage professionnel. Néanmoins, le principe de base de ce cercle du nettoyage s'applique aussi à de nombreuses tâches de nettoyage de la vie quotidienne, ce qui le rend donc utile à l'échelle domestique.
Programme de lavage Éco
Les lave-linge modernes disposent de programmes dits «Éco», dans lesquels la durée du cycle de lavage est augmentée et la température, diminuée. De cette façon, le même résultat de nettoyage est obtenu avec une consommation d'électricité moindre, tandis que le cercle reste fermé.
Nettoyeurs vapeur
Le pouvoir nettoyant du nettoyeur vapeur est principalement dû à la vapeur d'eau chaude. Il nécessite généralement peu d'assistance mécanique pour décoller les salissures, et les détergents chimiques peuvent généralement être complètement supprimés.
Nettoyeurs haute pression
Un nettoyeur haute pression produit un fort effet mécanique et, dans de nombreux cas, permet déjà d'obtenir de très bons résultats de nettoyage sans les autres facteurs. La vitesse de travail définit le facteur temps: en cas de salissure légère, le travail peut être effectué plus rapidement. Cependant, le pouvoir nettoyant peut également être augmenté avec des détergents spéciaux.
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