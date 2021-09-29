Le cercle de Sinner: les bases du nettoyage

Chimie

Le choix du détergent adapté joue un rôle décisif dans de nombreuses tâches de nettoyage. Souvent, les salissures ne peuvent être éliminées qu'à l'aide d'un détergent, les trois autres facteurs ne pouvant être augmentés indéfiniment. Dans le cas d'une plaque de cuisson brûlée, par exemple, même un long trempage et un récurage laborieux ne suffiront pas; ce n'est qu'avec l'utilisation d'un détergent approprié ou d'une recette maison qu'elle retrouvera son éclat. Les produits chimiques peuvent également être utilisés pour éliminer les salissures qui ne sont pas hydrosolubles. La tension superficielle de l'eau est réduite, de sorte que toute la surface peut être mouillée et que la solution de nettoyage pénètre même dans les fissures et les pores les plus fins.