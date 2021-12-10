Quelle source d’eau utiliser pour l’arrosage du jardin?

Que vous vouliez arroser des plantes, des parterres ou des fleurs, ou installer un système automatique pour l’arrosage de votre jardin, la question de la source d’eau se pose: l’option la plus simple est d’utiliser l’eau courante, car il suffit de relier le tuyau d’arrosage ou le système d’arrosage à un robinet. Pour certains propriétaires d'un jardin, il peut cependant s’avérer judicieux d’utiliser une autre source d’eau. Se pose alors la question du recours à un système d’arrosage alimenté par l’eau d’un puits ou l’eau souterraine, ou d’un arrosage automatique à l’aide de l’eau de pluie.

Si vous possédez un grand jardin, vous pouvez également envisager de construire un puits, afin d’utiliser l’eau souterraine recueillie et l’eau du puits pour arroser votre jardin. Cela implique bien évidemment des frais ponctuels, mais devient rentable en quelques années seulement. Il est également possible de recueillir l’eau de pluie dans des citernes et des bacs de collecte, puis de la redistribuer à l’aide de pompes génératrices de pression dans le système d’arrosage et dans le jardin.