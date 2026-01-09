TUYAUX
La robustesse des tuyaux d'arrosage Kärcher est impressionante. Ils sont souples, anti pincement et leur manipulation est agréable et facile. Plusieurs modèles sont également disponibles sous forme de kits prêts à l'emploi.
Produits
Arrosage efficace et respectueux de la santé
Tuyaux d'arrosage Kärcher
Les tuyaux Kärcher de haute qualité ne contiennent pas d'émollients nocifs. Ils sont souples, anti pincement et leur manipulation est agréable et facile.
Un choix responsable des matériaux
Kärcher choisit ses matériaux soigneusement en veillant à une bonne durabilité écologique et en évitant les substances nocives à l’environnement et à la santé, dont les phtalates et les métaux lourds. En outre, les tuyaux Kärcher de haute qualité et performance se caractérisent par leur flexibilité et leur résistance à la flexion.
Nous faisons confiance à la qualité
Kärcher établit des normes de haute qualité pour ses produits. Cependant, si votre tuyau d’arrosage Kärcher devient défectueux, cela peut être dû au matériau ou à un défaut de fabrication. Vous avez le droit de demander réparation gratuitement pendant la période de garantie. Selon le modèle de tuyau d‘arrosage Kärcher, la période de garantie varie de 12 à 18 ans:
- PrimoFlex®: 12 ans
- Performance Plus: 15 ans
- Performance Premium: 18 ans
Les changements de couleur de votre tuyau Kärcher ne sont pas pris en compte dans la garantie. Les conditions de garantie émisent par les revendeurs sont également applicables. Vous trouverez les informations via le lien ci-dessous, ou demandez directement à votre revendeur. Dans les conditions de garantie, vous trouverez les détails concernant le contenu de la garantie. La couverture géographique de la garantie dépends du nom et de l’adresse du garant. La garantie accordée ne porte pas atteinte à vos droits statuaires à l’égard du vendeur de l’appareil.
Consulting @Home
Ton oasis de bien-être te tient à cœur et tu as des questions sur l'entretien du jardin et l'arrosage ? Alors tu es à la bonne adresse ! Nos experts viennent directement chez toi et t'apportent leurs connaissances. Profite dès maintenant d'un conseil individuel adapté à tes besoins.
