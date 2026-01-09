Nous faisons confiance à la qualité

Kärcher établit des normes de haute qualité pour ses produits. Cependant, si votre tuyau d’arrosage Kärcher devient défectueux, cela peut être dû au matériau ou à un défaut de fabrication. Vous avez le droit de demander réparation gratuitement pendant la période de garantie. Selon le modèle de tuyau d‘arrosage Kärcher, la période de garantie varie de 12 à 18 ans:

PrimoFlex ®: 12 ans

®: 12 ans Performance Plus: 15 ans

Performance Premium: 18 ans



Les changements de couleur de votre tuyau Kärcher ne sont pas pris en compte dans la garantie. Les conditions de garantie émisent par les revendeurs sont également applicables. Vous trouverez les informations via le lien ci-dessous, ou demandez directement à votre revendeur. Dans les conditions de garantie, vous trouverez les détails concernant le contenu de la garantie. La couverture géographique de la garantie dépends du nom et de l’adresse du garant. La garantie accordée ne porte pas atteinte à vos droits statuaires à l’égard du vendeur de l’appareil.