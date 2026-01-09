Wir vertrauen auf Qualität

Kärcher setzt traditionell hohe Massstäbe an die Qualität seiner Geräte. Sollte Ihr Kärcher-Gartenschlauch dennoch einmal aufgrund eines Material- oder Fabrikationsfehlers schadhaft sein, haben Sie innerhalb der Garantiefrist Anspruch auf kostenlose Beseitigung des Fehlers. Die Garantiefrist beträgt je nach Modell des Kärcher-Gartenschlauches zwischen 12 und 18 Jahre:

PrimoFlex ® 12 Jahre

® 12 Jahre Performance Plus 15 Jahre

Performance Premium 18 Jahre

Von der Garantie ausdrücklich ausgenommen sind Farbveränderungen Ihres Kärcher-Gartenschlauches. Im Übrigen gelten die von unseren Vertriebsgesellschaften herausgegebenen Garantiebedingungen, die Sie unter untenstehendem Link einsehen können oder beim Händler erfragen können. In den Garantiebedingungen finden Sie Einzelheiten zum Inhalt der Garantie, zum räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie den Namen und die Anschrift des Garantiegebers. Die eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer des Gerätes selbstverständlich unberührt.