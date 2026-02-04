Tondeuse à batterie LMO 2-18
Dotée d'un moteur sans balais : la tondeuse à batterie maniable LMO 2-18 Battery d'une largeur de coupe de 32 cm est idéale pour les petites pelouses jusqu'à 250 m².
La tondeuse à batterie légère et maniable LMO 2-18 Battery d'une largeur de coupe de 32 centimètres est idéale pour les petites pelouses jusqu'à 250 mètres carrés. La hauteur de coupe est réglable sur 5 niveaux entre 25 et 60 millimètres. En association avec le puissant moteur sans balais, l'herbe est toujours parfaitement coupée. Lors de la tonte le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. L'herbe coupée est collectée dans le bac de ramassage de 30 litres. Le guidon réglable en hauteur garantit une posture droite et agréable pendant la tonte tandis que le design pliable permet un rangement peu encombrant. Grâce à sa poignée de transport, cette tondeuse à batterie légère peut également être portée jusqu'à son lieu d'utilisation, par exemple pour franchir des escaliers. La LMO 2-18 Battery est compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
Remplissage optimal du bac de ramassageGrâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Indicateur de niveau de remplissageLa trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe souhaitée peut être réglée sur 5 niveaux dans une plage de 25 à 60 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Clé de sécurité
- Protection pour les enfants : tout démarrage accidentel de la tondeuse est évité.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie de rechange est adaptée aux plateformes Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|32
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 60
|Réglage de la hauteur de coupe
|5 fois
|Volume de la cuve de ramassage (l)
|30
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Régime (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Bac de ramassage
Équipement
- Couteaux
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée intégrée
- Indicateur de niveau de remplissage
Domaines d'utilisation
- Pelouse
