ASPIRATEURS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES EN LIBRE-SERVICE
Pour le nettoyage intérieur des véhicules, Kärcher propose une gamme moderne d'aspirateurs en libre-service. Ils représentent un concept d’investissement intéressant pour les professionnels ainsi que pour les stations-service, les concessionnaires et les garages automobiles.
Des performances de pointe pour l'intérieur: les aspirateurs SB de Kärcher
Les aspirateurs en libre-service SB de Kärcher allient convivialité et économie dans toutes les classes de puissance. Les modèles répondent à toutes les exigences, nécessitent peu d'entretien et garantissent la satisfaction des clients.
Un suceur ergonomique et optimisé
Pour les meilleurs résultats de nettoyage dans le coffre et l'habitacle avec ses joints et fentes typiques.
Une puissance d'aspiration constante
Grâce à la technologie Tact, le filtre est autonettoyant, garantissant une puissance d'aspiration constante.
Un affichage numérique du temps restant en secondes
À tout moment et à la seconde près, vos clients sauront combien de temps d'aspiration il reste.
Un monnayeur électronique
Une programmation individuelle et simple vous permet d'enregistrer différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul monnayeur.
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Conseil, service et vente
Les installations de nettoyage Kärcher sont uniquement disponibles en vente directe chez Kärcher.
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