SB-WASCHANLAGEN
Fahrzeugreinigung für glänzende Ergebnisse. Die massgeschneiderten SB-Waschanlagen von Kärcher überzeugen durch Flexibilität und können ohne grossen Aufwand an Ihre Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden. Die Anlagen sind modular und auf bis zu acht Plätze erweiterbar. Somit steht dem Wachstum Ihres Unternehmens nichts mehr im Wege.
Powerschaum: Fahrzeugreinigung mit WOW-Effekt
Mit Kärcher wird die SB-Fahrzeugreinigung zum Erlebnis: Der Kärcher Powerschaum reinigt kraftvoll, effektiv und imposant. Das bedeutet mehr zufriedene Kunden und einen garantierten Mehrumsatz für Sie.
Effiziente und gründliche Autoreinigung durch Powerschaum
Die Powerschaum-Lanze bedeckt die Fahrzeugoberfläche vollständig in Sekundenschnelle mit dem Kärcher Powerschaum. Das Ergebnis: ein sensationelles, voluminöses und sehr wirksames Schaumbild. Der Powerschaum löst dabei hartnäckigen Schmutz und Überreste von Insekten effektiv und schonend zugleich. Durch die flächendeckende und dichte Verteilung des Kärcher Powerschaums wird die Reinigungswahrnehmung durch den Kunden intensiviert.
Das Funktionsprinzip der Powerschaum-Lanze
Einfaches Auftragen – grosse Wirkung
Mit hohem Druck wird das Gemisch aus Reinigungsmittel, Wasser und Luft über die Powerschaum-Lanze auf das Fahrzeug aufgetragen und bedeckt dieses mit einem voluminösen und hochwirksamen Schaumbild.
Neben ihrem Einsatz mit Powerschaum wird die Lanze ausserdem auch zur Felgenreinigung mit dem Kärcher Powerfelgenschaum und zum Auftragen des Kärcher Powerwachs genutzt.
Die Powerschaum-Lanze reinigt das Fahrzeug Ihrer Kunden nicht nur optimal, sondern überzeugt auch durch ein einfaches Handling. Farblich einheitliche Bedienhinweise, Programmplättchen und HD-Schläuche geben Orientierung und erleichtern die Bedienung.Hier Powerschaum-Lanze entdecken
Ihre Vorteile des Kärcher Powerschaums
So profitieren Sie
- Sensationelles Schaumbild für ein Wascherlebnis mit Showeffekt bedeutet hohe Zufriedenheit und wiederkehrende Kunden
- Mehrumsatz durch längere Wäschen
- Powerschaum-Lanze für bis zu drei Zusatzprogramme – Nachrüstung jederzeit möglich
Durchdachte Systemlösungen für Ihren Erfolg
Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Effizienz stehen beim profitablen SB-Waschgeschäft stets im Vordergrund. Die perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten von Kärcher arbeiten immer kostensparend und ertragsorientiert. Ausserdem lassen sich die Systemlösungen ganz individuell an Kundenwünsche anpassen – ein Gewinn für Sie und Ihre Kunden.
SB-Mehrplatzanlagen
Kompakt und energieeffizient: Die Schrankversion enthält alles für einen profitablen Waschbetrieb auf bis zu vier Plätzen. Die Modultechnik deckt bis zu acht Plätze ab.
SB-Sauger
Einfach und ergonomisch: Die Ein- oder Zweiplatzsauger für die Fahrzeuginnen- reinigung von Kärcher sind einfach in der Handhabung und ermöglichen mit der ergonomisch geformten Saugdüse auch die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.
Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme.Jetzt Beratung anfordern
Für jede Anforderung: die Kärcher SB-Mehrplatzanlagen
Kärcher bietet volle Flexibilität und für jeden Standort die passende Lösung: den SB MB für zwei bis vier Waschplätze als Skid- bzw. Cab-Version sowie den SB MU für vier bis acht Waschplätze als Container- bzw. Komponenten-Version.
Innovation auf engstem Raum: der Kärcher SB MB
Einfach aufstellen, anschliessen und loslegen: der Kärcher SB MB ist im Handumdrehen einsatzbereit, da die Technik kompakt in einem Schrank im Werk vorinstalliert wird. Die präzise Reinigungsmitteldosierung und die ausgereifte Technik garantieren Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit der Anlage.
Platzsparende Ausführung
Die kompakte Bauweise ermöglicht die Unterbringung aller Komponenten in nur einem Grundschrank.
Sicherer Schutz
Das Zwei-Schlüssel-System ermöglicht die Öffnung des Geräts, während die Münzkassette verschlossen bleibt.
Zuverlässige Dosierung
Dosierpumpen gewährleisten Prozesssicherheit und sorgen auch bei Hochbetrieb für einen reibungslosen Ablauf.
Geringer Energieverbrauch
Wassergekühlte Pumpen senken den Energieverbrauch und somit auch die Kosten.
Reduzierter Wasserverbrauch
Durch den Einsatz von Trockenschaum verringert sich der Wasserverbrauch und natürliche Ressourcen werden geschont.
Einfache Wartung
Die grossen Fronttüren mit herausnehmbarem Mittelsteg gewährleisten die einfache Wartung der Anlage.
Flexible Programmgestaltung
Die individuelle Gestaltung der bis zu 11 Waschprogramme lässt keine Wünsche offen.
Ökonomische Sauberkeit
Das Kärcher Reinigungsmittelkonzentrat senkt den Verbrauch und die Betriebskosten.
Die SB MB-Versionen
Skid-Version
Vormontiertes Gestell, das vor Ort in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt wird.
Cab-Version
Aufbau ausserhalb der Waschboxen und einfache Programmwahl über eine Fernbedienstelle.
Cab-1- und Cab-2-Version
Die Cab-1-Version mit Kombiwaschwerkzeug (Bürste und Hochdruck) oder die Cab-2-Version mit getrennten Waschwerkzeugen (separate Bürsten- und Hochdrucklanze) werden zwischen den Waschboxen aufgestellt.
Modular und anpassbar: der Kärcher SB MU
Das modulare Konzept des Kärcher SB MU ermöglicht die Anpassung an örtliche Gegebenheiten und bietet volle Flexibilität für Waschcenter mit vier bis acht Waschplätzen.
Die einzelnen Komponenten wie Warm- oder Frischwassererzeugung sowie das komplette Waschplatzzubehör können individuell zusammengestellt werden. Diese Flexibilität zahlt sich aus: Wächst Ihr Unternehmen, kann Ihr Waschcenter ohne grossen Aufwand auf bis zu acht Waschplätze erweitert werden.
Problemlose Felgenreinigung
Die Felgenreinigung erfolgt über die Hochdrucklanze. Somit ist kein separates Waschwerkzeug notwendig.
Berührungslos sauber
Das neue System für berührungslose Wäschen, bestehend aus 3-in-1-Lanze und Schaumreiniger RM 838, gibt Betreibern die Möglichkeit, unterschiedliche Kundenbedürfnisse abzudecken.
Streifenfreier Glanz
Fleckenfreie Fahrzeugtrocknung dank eingebauter Osmoseanlage, die Mineralstoffe im Wasser löst.
Intuitive Steuerung
Einfache Auswahl des Waschprogramms über einen Drehschalter. Die Restwertanzeige informiert über die verbleibende Waschzeit.
Die Ausführungen des SB MU
Container-Version
Sofort einsatzbereit! Die Technik kann in einem Container aufgebaut und muss nur noch aufgestellt und angeschlossen werden.
Komponenten-Version
Die Komponenten werden geliefert und in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.
WASSERAUFBEREITUNG
Nicht nur reden – einfach tun.
Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben.
Mit den Kärcher Recyclingsystemen WRP und WRB Bio:
✔ Erfüllen Sie problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften
✔ Reduzieren Sie gleichzeitig den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel erheblich
✔ Dies bedeuten hohe Ersparnisse an Frischwasser und Reinigungsmitteln
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Waschanlagen können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme.
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