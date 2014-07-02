Powerschaum: Fahrzeugreinigung mit WOW-Effekt

Mit Kärcher wird die SB-Fahrzeugreinigung zum Erlebnis: Der Kärcher Powerschaum reinigt kraftvoll, effektiv und imposant. Das bedeutet mehr zufriedene Kunden und einen garantierten Mehrumsatz für Sie.

Effiziente und gründliche Autoreinigung durch Powerschaum

Die Powerschaum-Lanze bedeckt die Fahrzeugoberfläche vollständig in Sekundenschnelle mit dem Kärcher Powerschaum. Das Ergebnis: ein sensationelles, voluminöses und sehr wirksames Schaumbild. Der Powerschaum löst dabei hartnäckigen Schmutz und Überreste von Insekten effektiv und schonend zugleich. Durch die flächendeckende und dichte Verteilung des Kärcher Powerschaums wird die Reinigungswahrnehmung durch den Kunden intensiviert.