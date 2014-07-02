NETTOYEURS HAUTE PRESSION EN LIBRE-SERVICE
Nettoyage de véhicules pour des résultats brillants. Les systèmes de lavage de voitures en libre-service sur mesure de Kärcher séduisent par leur flexibilité et peuvent être adaptés sans grand effort à vos besoins et aux souhaits de vos clients. Modulaires, ils peuvent être étendus jusqu'à huit pistes. Ainsi, rien ne s'oppose à la croissance de votre entreprise.
Mousse haute performance: le nettoyage manuel fait son effet
Avec Kärcher, le nettoyage manuel de véhicules en libre-service devient une expérience: la mousse haute performance Kärcher nettoie avec force et efficacité, pour un résultat impressionnant. À la clé, des clients plus satisfaits et un chiffre d'affaires accru.
Un nettoyage de véhicules efficace et parfait avec la mousse haute performance
La lance à mousse haute performance Kärcher permet de recouvrir entièrement la surface du véhicule en quelques secondes. Résultat: une couche de mousse de grande qualité, épaisse et très efficace. Elle dissout les saletés tenaces et les résidus d'insectes, efficacement mais sans agresser les surfaces. Par son pouvoir couvrant et sa densité, la mousse haute performance intensifie l'expérience du lavage manuel pour le client.
Principe de fonctionnement de la lance à mousse haute performance
Application facile, effet garanti
Un mélange de détergent, d'eau et d'air est projeté à haute pression sur le véhicule à l'aide de la lance à mousse haute performance, ce qui le recouvre d'une épaisse couche de mousse très efficace.
En outre, la lance permet le nettoyage des jantes avec la mousse haute performance pour jantes Kärcher et l'application de la Cire haute performance Kärcher.
Non contente de garantir un nettoyage optimal du véhicule, la lance à mousse haute performance s'illustre aussi par sa simplicité de manipulation. Les instructions d'utilisation de couleur uniforme, les plaquettes de programme et les flexibles haute pression permettent au client de se repérer et facilitent l'utilisation.Découvrez le générateur de mousse haute performance
Avantage du nettoyage avec la mousse haute performance
Des atouts incomparables
- Une mousse de qualité exceptionnelle garante d'une expérience de lavage parfaite, gage de satisfaction et de fidélisation des clients
- Un chiffre d'affaires accru grâce à des lavages plus longs
- La lance à mousse haute performance autorise jusqu'à trois programmes supplémentaires et peut être intégrée à tout moment
Des solutions système sophistiquées pour votre réussite
La performance, la fiabilité et l'efficacité sont toujours au premier plan d'un lavage en libre-service rentable. Les composants du système Kärcher, parfaitement coordonnés, fonctionnent toujours de manière économique et rentable. En outre, les solutions système peuvent être adaptées individuellement aux besoins des clients – un avantage pour vous et vos clients.
Les stations en libre-service multipiste
Compacte et économe en énergie: la version armoire contient tout ce qu'il faut pour réaliser des opérations de lavage rentables sur un maximum de quatre pistes. La technologie modulaire couvre jusqu'à huit pistes.
Les aspirateurs en libre-service
Simples et ergonomiques: les aspirateurs Kärcher à une ou deux pistes pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules sont faciles à manipuler et, grâce à leur suceur de forme ergonomique, permettent de nettoyer les endroits difficiles d'accès.
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Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les installations de nettoyage de véhicules.Demandez un conseil maintenant
Pour chaque besoin: les stations en libre-service multipiste de Kärcher
Kärcher propose une flexibilité totale et une solution adaptée à chaque site: le SB MB pour deux à quatre pistes de lavage en version Skid ou Cab et le SB MU pour quatre à huit pistes de lavage en version Conteneur ou Composants.
L'innovation dans les plus petits espaces: le SB MB de Kärcher
Mettre en place, brancher – c'est parti! Le SB MB de Kärcher est prêt à fonctionner en un rien de temps, car sa technologie est préinstallée de manière compacte dans une armoire en usine. Le dosage précis du détergent et la technologie sophistiquée garantissent une longue durée de vie et la rentabilité du système.
Un design peu encombrant
La conception compacte permet de loger tous les composants dans une seule armoire de base.
Une protection sécurisée
Le système à deux clés permet d'ouvrir l'appareil alors que la caisse reste verrouillée.
Un dosage fiable
Les pompes doseuses garantissent la fiabilité des processus et assurent le bon déroulement des opérations, même pendant les périodes de pointe.
Une faible consommation d'énergie
Les pompes refroidies par eau réduisent la consommation d'énergie et donc les coûts.
Une consommation d'eau réduite
L'utilisation de la mousse sèche réduit la consommation d'eau et préserve les ressources naturelles.
Un entretien facile
Les grandes portes avant avec barre centrale amovible permettent un entretien facile du système.
Une conception flexible des programmes
La conception personnalisée de jusqu'à 11 programmes de lavage ne laisse rien à désirer.
Une propreté économique
Le détergent concentré Kärcher réduit la consommation et les coûts d'exploitation.
Les versions SB MB
Version Skid
Bâti préassemblé, qui est mis en place sur site dans un local technique fourni par le client.
Version Cab
Mise en place en dehors de la piste de lavage et sélection simple des programmes via un point de commande à distance.
Version Cab 1 et Cab 2
La version Cab 1 avec outil de lavage combiné (brosse et haute pression) ou la version Cab 2 avec outils de lavage séparés (brosse de lavage et lance haute pression séparées) sont installées entre les pistes de lavage.
Modulaire et adaptable: le SB MU de Kärcher
Le concept modulaire du SB MU de Kärcher permet de s'adapter aux conditions locales et offre une flexibilité totale pour les centres de lavage de quatre à huit pistes de lavage.
Les différents composants, tels que la production d'eau chaude ou d'eau propre, ainsi que les accessoires complets de la piste de lavage peuvent être assemblés individuellement. Cette flexibilité est attrayante: si votre entreprise se développe, votre centre de lavage peut être étendu jusqu'à huit pistes de lavage sans grand effort.
Un nettoyage des jantes sans problème
Les jantes sont nettoyées à l'aide de la lance haute pression. Pas besoin d'un outil de lavage séparé.
La propreté sans contact
Le détergent moussant RM 838 associé à la lance 3 en 1 permet de laver des véhicules, sans brosse, ni contact. Satisfaction des besoins des plus différents des clients garantie.
Une brillance sans traces
Séchage du véhicule sans taches grâce à l'osmoseur intégré qui dissout les minéraux de l'eau.
Un fonctionnement intuitif
Sélection simple des programmes de lavage via un bouton rotatif. Affichage du temps de lavage restant.
Les versions du SB MU
Version Conteneur
Prête à l'emploi sans détours! L'installation complète est livrée dans un conteneur et ne doit être que mise en place et branchée.
Version Composants
Les composants de l’installation sont livrés et implantés dans votre local technique déjà existant.
SYSTÈMES DE RECYCLAGE DE L'EAU
Joindre le geste à la parole.
La récupération et le traitement des eaux usées issues des stations de lavage de véhicules et du nettoyage haute pression en milieu professionnel sont, souvent, une obligation légale.
Les systèmes de recyclage Kärcher vous permettent:
✔ de vous conformer sans difficulté aux normes légales et aux règlementations
✔ de réduire, dans le même temps, la consommation et les coûts de l’eau propre et des détergents
✔ cela permet de réaliser d'importantes économies d'eau propre et de détergents
Conseil, service et vente
Les installations de nettoyage Kärcher sont uniquement disponibles en vente directe chez Kärcher.
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