NETTOYEURS HAUTE PRESSION EN LIBRE-SERVICE

Mousse haute performance: le nettoyage manuel fait son effet

Avec Kärcher, le nettoyage manuel de véhicules en libre-service devient une expérience: la mousse haute performance Kärcher nettoie avec force et efficacité, pour un résultat impressionnant. À la clé, des clients plus satisfaits et un chiffre d'affaires accru.

Un nettoyage de véhicules efficace et parfait avec la mousse haute performance

La lance à mousse haute performance Kärcher permet de recouvrir entièrement la surface du véhicule en quelques secondes. Résultat: une couche de mousse de grande qualité, épaisse et très efficace. Elle dissout les saletés tenaces et les résidus d'insectes, efficacement mais sans agresser les surfaces. Par son pouvoir couvrant et sa densité, la mousse haute performance intensifie l'expérience du lavage manuel pour le client.