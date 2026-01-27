Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838, 20l
Le nettoyant moussant alcalin RM 838 pour le lavage sans contact des véhicules élimine sans effort la graisse et l'huile, les traces laissées par les insectes et les salissures provenant de la route tout en prenant soin de la peinture.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|22.8
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Voitures, véhicules utilitaires, vélos
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage de véhicule commercial