La SB MB est une armoire de lavage multipistes au design innovant. Entièrement configurable, on peut équiper chaque piste de programmes optionnels différents et une des quatre pistes peut délivrer jusqu’à 900 l/h à 120 bar. Grâce à un dosage précis en détergent, à un accès optimal à l’ensemble des composants et à une technologie de pointe, ce système allie longévité et rentabilité. Le recours à des pompes à refroidissement par eau permet de réduire la consommation d’énergie par rapport aux systèmes à refroidissement par air, ce qui réduit les coûts tout en adoptant une attitude responsable vis-à-vis de l’environnement. La SB MB offre, grâce à un adoucisseur et un osmoseur optionnels, un résultat optimal de lavage. Le sélecteur de programme intuitif permet à l’utilisateur de choisir rapidement et simplement les programmes en fonction de ses besoins. Il est possible de sélectionner jusqu’à11 programmes différents. Enfin, le programme optionnel mousse sèche réduit la consommation d’eau de l’unité tout en préservant les ressources naturelles. La SB MB existe en version cab pour une installation directe en extérieur ou en version skid pour une installation en local technique.