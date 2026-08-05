Die münz- bzw. wertmarkenbetriebene Selbstbedienungswaschanlage SB MB kann je nach Wunsch als Schrankversion für die Außeninstallation oder als vormontierte Gestellversion für die Installation im Technikraum geliefert werden. Die Anlage ist für den Betrieb von bis zu 4 Waschplätzen ausgelegt und wird individuell, kundenspezifisch und bedarfsgerecht gefertigt. Dies gewährleistet, dass die Anlage genau die Komponenten enthält, die tatsächlich benötigt und gewünscht werden. Das SB MB ist in drei Schrankversionen (Cab, Cab 1 und Cab 2) für die Außeninstallation und als Skid-Version für die Installation in einen vorhandenen Technikraum verfügbar. Die Versionen Cab 1 und Cab 2 werden zwischen den Waschplätzen aufgestellt, da diese mit Bedienterminals und Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Waschwerkzeuge versehen sind. Die Version Cab hingegen besitzt keine Bedienterminals und wird daher nicht zwischen den Waschplätzen aufgestellt. Betrieben werden die einzelnen Waschplätze mittels Fernbedienstellen.