Le système de lavage multiposte en libre-service de conception modulaire SB MU pour 4 à 8 pistes de lavage en libre-service destiné au nettoyage extérieur de véhicules offre la possibilité d'un équipement individuel et d'une extension flexible. Les 5 composants principaux, à savoir le module de pompe, le module de production d'eau chaude, le module adoucisseur et osmoseur, l'armoire de commande et l'équipement pour la piste de lavage sont installés dans un local technique. Pour une installation simple, rapide et économique sur place, les modules sont prémontés sur un bâti en usine. Tous les composants sont facilement accessibles et offrent une très grande facilité d'entretien. Les composants haut de gamme garantissent une sécurité élevée des processus. Selon les exigences du site respectif, chaque piste de lavage peut être dotée de 11 programmes de lavage au maximum (prénettoyage, nettoyage principal et entretien). Le système à mousse Vario sert au lavage moussant à l'aide d'une brosse. À cet effet, la quantité d'eau et la consistance de la mousse (mousse humide ou sèche) peuvent être réglées par l'exploitant. Les clients de la station de lavage profitent tout particulièrement du guidage clair de l'utilisateur, de la disposition ergonomique des outils de lavage ainsi que des programmes de lavage efficaces pour le nettoyage des jantes et des programmes d'entretien innovants pour la protection de la peinture (polish moussant).