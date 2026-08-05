Nettoyeur haute pression en libre-service SB MU
Système de lavage multiposte de conception modulaire SB MU permettant de constituer une station d'entretien en libre-service pour le nettoyage extérieur de véhicules. Conçu pour 4 à 8 pistes de lavage, possibilité d'équipement individuel et d'extension flexible.
Le système de lavage multiposte en libre-service de conception modulaire SB MU pour 4 à 8 pistes de lavage en libre-service destiné au nettoyage extérieur de véhicules offre la possibilité d'un équipement individuel et d'une extension flexible. Les 5 composants principaux, à savoir le module de pompe, le module de production d'eau chaude, le module adoucisseur et osmoseur, l'armoire de commande et l'équipement pour la piste de lavage sont installés dans un local technique. Pour une installation simple, rapide et économique sur place, les modules sont prémontés sur un bâti en usine. Tous les composants sont facilement accessibles et offrent une très grande facilité d'entretien. Les composants haut de gamme garantissent une sécurité élevée des processus. Selon les exigences du site respectif, chaque piste de lavage peut être dotée de 11 programmes de lavage au maximum (prénettoyage, nettoyage principal et entretien). Le système à mousse Vario sert au lavage moussant à l'aide d'une brosse. À cet effet, la quantité d'eau et la consistance de la mousse (mousse humide ou sèche) peuvent être réglées par l'exploitant. Les clients de la station de lavage profitent tout particulièrement du guidage clair de l'utilisateur, de la disposition ergonomique des outils de lavage ainsi que des programmes de lavage efficaces pour le nettoyage des jantes et des programmes d'entretien innovants pour la protection de la peinture (polish moussant).
Caractéristiques et avantages
Structure modulaire
- L'installation offre la possibilité d'une composition individuelle et d'une extension flexible.
Programmes de lavage attractifs (max. 11)
- Répond à tous les besoins des clients de la station de lavage.
Modules de pompe prémontés en usine
- Installation rapide et économique sur place.
- Modules de pompe déjà testés en usine pour qu'ils soient pleinement opérationnels.
Pompes de dosage pneumatiques
- Utilisation de détergents concentrés, sécurité élevée des processus.
Système à mousse Vario
- Possibilité de commutation entre mousse humide/sèche pour des options variées.
Accès optimal à tous les composants
- Grande facilité d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Température d'eau chaude (°C)
|max. 60
|Pression de service (bar)
|100 - 120
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit par pompe (l/h)
|500
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Pistes de lavage en libre-service: 4, 8
- Programmes de lavage: 11 Pièce(s)
- Pompes de dosage pneumatiques
- Système à mousse Vario
Domaines d'utilisation
- Nettoyage extérieur de véhicule pour les clients d'installations de lavage en libre-service