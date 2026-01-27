Hohe Wirtschaftlichkeit für kleine Fuhrparks: die RBS 6000

Mit der RBS 6000 bietet Kärcher die ideale Lösung für kleinere Fuhrparks. Die mobile Einbürstenwaschanlage wurde speziell für die Front-, Heck- und Seitenreinigung von Bussen und Kastenwagen entwickelt. Eine rotierende Bürste wird rund um das Fahrzeug geführt und beseitigt sämtliche Verschmutzungen einfach, schnell und vor allem wirtschaftlich.

Durchdachte Konstruktion

Durch die Aluminiumkonstruktion ist die RBS 6000 witterungsbeständig und leicht steuerbar. Ausserdem schützt die halbseitige Schalenverkleidung den Bediener zuverlässig vor Spritznässe.

Für alle Fahrzeugtypen

Durch die vertikale Konturerfassung und die Schrägstelleinrichtung mit Stellrad erreicht die RBS 6000 geneigte Fahrzeugfronten bis zu einem Winkel von 10°.

Einfache Bedienung

Mit dem praktischen Bedien- und Sicherheitsgriff lässt sich die RBS 6000 mit minimalem Kraftaufwand führen, da die Bürstenrotation die Vorwärtsbewegung unterstützt. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.

Optimales Waschergebnis

Über eine Dosierpumpe wird nur so viel Kärcher Reinigungsmittel zugemischt, wie auch tatsächlich benötigt wird.