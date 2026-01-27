LKW WASCHANLAGEN
Effektive Pflege für die Stärksten. Bei Nutzfahrzeugen zählt Leistung. Das gilt auch für die professionelle Fahrzeugreinigung. Kärcher bietet perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen für die Nutzfahrzeugwäsche an. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und vom Know-how unserer Experten.
Wirtschaftlich und zuverlässig: die Kärcher TB
Mit der Kärcher TB meistern Sie auch grosse Herausforderungen mühelos. Die innovative und leistungsstarke Nutzfahrzeugwaschanlage eignet sich perfekt für die regelmässige Pflege unterschiedlicher Fahrzeugtypen von Speditionen, Lohnwäschern, Autohäusern oder Kommunen. Für Zuverlässigkeit und Flexibilität sorgen die wartungsarme Technik, die leichte Bedienung und die Modularität der Anlage.
Sicherer Waschablauf
Lichtschranke zur Erkennung der Fahrzeugkontur.
Schonende Fahrzeugwäsche
Frequenzumformer zur Schonung der Anlage und für eine sanfte Reinigung.
Hohe Sicherheit
Radabweiser zur sicheren Positionierung der Fahrzeuge in der Anlage.
Einfache Fahreranweisung
Positionierampel optional am Portal oder separat vor dem Portal.
Verstellbar in Höhe und Breite
Die anpassbare Anlage ermöglicht den Einsatz in nahezu jeder Waschhalle.
Schonende Bürsten
Optimal für Busse: die bewährte Carlite®-Bestückung reinigt kraftvoll und schont den Lack.
Stabilität beim Waschprozess
Die Steuerungs-Software überwacht die Leistungsaufnahme der Bürsten und garantiert einen immer gleichmässigen Anpressdruck.
Geeignet für jedes Fahrzeug
Die innovative Seitenbürstenlagerung unterstützt die Konturerfassung und sorgt für glänzende Reinigungsergebnisse bei jedem Fahrzeugtyp.
Die Vorteile der Kärcher TB
- Wartungsarm: bewährte Riemen- bzw. Direktantriebe machen das Schmieren der Anlage überflüssig.
- Bedienerfreundlich: grosses und übersichtliches Bedienpult mit intuitiver Benutzerführung – robust genug, um mit Arbeitshandschuhen bedient zu werden.
- Flexibel: universelle CAN Bus Steuerung für leichte Installation und individuelle Erweiterungsmöglichkeiten.
Hohe Wirtschaftlichkeit für kleine Fuhrparks: die RBS 6000
Mit der RBS 6000 bietet Kärcher die ideale Lösung für kleinere Fuhrparks. Die mobile Einbürstenwaschanlage wurde speziell für die Front-, Heck- und Seitenreinigung von Bussen und Kastenwagen entwickelt. Eine rotierende Bürste wird rund um das Fahrzeug geführt und beseitigt sämtliche Verschmutzungen einfach, schnell und vor allem wirtschaftlich.
- Durchdachte Konstruktion
Durch die Aluminiumkonstruktion ist die RBS 6000 witterungsbeständig und leicht steuerbar. Ausserdem schützt die halbseitige Schalenverkleidung den Bediener zuverlässig vor Spritznässe.
- Für alle Fahrzeugtypen
Durch die vertikale Konturerfassung und die Schrägstelleinrichtung mit Stellrad erreicht die RBS 6000 geneigte Fahrzeugfronten bis zu einem Winkel von 10°.
- Einfache Bedienung
Mit dem praktischen Bedien- und Sicherheitsgriff lässt sich die RBS 6000 mit minimalem Kraftaufwand führen, da die Bürstenrotation die Vorwärtsbewegung unterstützt. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.
- Optimales Waschergebnis
Über eine Dosierpumpe wird nur so viel Kärcher Reinigungsmittel zugemischt, wie auch tatsächlich benötigt wird.
- Volle Mobilität
Zwei Spurräder und vier Lenkrollen garantieren einen sicheren Stand und leichtes Manövrieren der Anlage.
Rundum zufrieden: mit den Kärcher Systemlösungen
Ob Spedition, Busunternehmen, Kommune oder Waschcenter – mit Kärcher treffen Sie die richtige Wahl. Schliesslich bietet Kärcher für jeden Bedarf eine effiziente und durchdachte Systemlösung, auf die Sie sich immer verlassen können – und das schon seit mehr als 75 Jahren.
Für Flexibilität in Speditionen
Der Fuhrpark vieler Speditionen besteht meist aus unterschiedlichen Nutzfahrzeugen, die jeweils abweichende Anforderungen an die Fahrzeugreinigung stellen. Kärcher bietet hier für jeden Fahrzeugtyp eine massgeschneiderte Lösung an.
Für Kosteneffizienz in Kommunen
Für Kommunen zählt bei der Nutzfahrzeugreinigung vor allem die Kosteneffizienz. Ein optimal abgestimmtes Kärcher Reinigungssystem ist nicht nur in der Anschaffung günstig, sondern reduziert auch die Folgekosten und ist somit langfristig rentabel.
Für Zeitersparnis in Busunternehmen
Busunternehmen müssen auf Zeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild achten. Die leistungsstarken Kärcher Waschanlagensysteme reinigen Busse schnell und effektiv. Auf diese Weise sorgen sie für eine echte Zeitersparnis und ein sauberes Erscheinungsbild.
Für alle Aufgaben im Waschcenter
Gerade in Waschcentern müssen Waschanlagen vielfältige Aufgaben meistern. Die verschiedenen Fahrzeugtypen erfordern höchste Flexibilität. Einen reibungslosen Ablauf leistet nur ein perfekt abgestimmtes System, das allen Anforderungen gerecht wird.
Für jeden Hallen- und Fahrzeugtyp
Die Kärcher TB ist in Höhe und Breite variabel und somit für jede Waschhalle geeignet. Mit der Konturierung der Seitenbürsten lassen sich auch neue, aerodynamische Fahrzeuge problemlos reinigen.
Für langjährige Effizienz
Alle Kärcher Systemlösungen sind stabil und für eine wartungsarme und wirtschaftliche Reinigung entwickelt. Diese Qualität garantiert die langjährige Einsatzbereitschaft und die damit verbundene Rentabilität.
Für individuelle Anforderungen
Die Kärcher Waschanlagensysteme sparen nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Je nach Verschmutzungsgrad kann die Kärcher TB individuell programmiert und die Durchlaufzeit reduziert werden.
Für spezielle Aufgaben
Als zuverlässiger Partner bietet Kärcher sogar effiziente Systemlösungen für die Tankinnenreinigung an. Entscheiden Sie, mit welcher Lösung wir Ihr Waschgeschäft wirtschaftlicher gestalten können.
WASSERAUFBEREITUNG
Nicht nur reden – einfach tun.
Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben.
Mit den Kärcher Recyclingsystemen WRP und WRB Bio:
✔ Erfüllen Sie problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften
✔ Reduzieren Sie gleichzeitig den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel erheblich
✔ Dies bedeuten hohe Ersparnisse an Frischwasser und Reinigungsmitteln
