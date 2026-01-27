STATIONS DE LAVAGE POUR POIDS-LOURDS

L’entretien efficace pour les plus puissants. Pour les véhicules, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres pour le nettoyage de véhicules utilitaires. Profitez de notre longue expérience et du savoir-faire de nos experts.