STATIONS DE LAVAGE POUR POIDS-LOURDS
L’entretien efficace pour les plus puissants. Pour les véhicules, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres pour le nettoyage de véhicules utilitaires. Profitez de notre longue expérience et du savoir-faire de nos experts.
Économique et fiable: le portique de lavage TB de Kärcher
Avec le portique de lavage TB de Kärcher, vous relevez de grands défis sans aucun effort. L’installation de lavage innovante et performante pour véhicules utilitaires convient parfaitement à l’entretien régulier de divers types de véhicules utilisés par des entreprises de transport, des services de nettoyage, des concessionnaires ou encore des communes. Le système facile à entretenir, la commande simple et l’installation modulable offrent fiabilité et flexibilité.
Un processus de lavage fiable
Cellules photoélectriques pour la détection des contours du véhicule.
Un lavage en douceur
Variateur de fréquence pour un nettoyage respectueux et de l’installation et de la carrosserie.
Une grande sécurité
Guide-roues pour garantir un positionnement parfait du véhicule.
Assistance aux chauffeurs
Feux de signalisation assurant le bon positionnement, disponibles en option directement sur le portique ou comme dispositif individuel à mettre en place devant le portique.
Réglable en hauteur et en largeur
L’installation adaptable peut être utilisée dans la plupart des halls de lavage.
Des brosses respectueuses de la peinture
La solution idéale pour les bus: les poils Carlite® éprouvés nettoient efficacement, mais sans endommager la carrosserie.
Grande stabilité lors du processus de lavage
Le logiciel de commande assure un contrôle de la puissance absorbée des brosses et garantit une pression d’applique homogène.
Adaptable à chaque véhicule
Le système novateur de brossage contribue à la détection des contours et garantit à chaque type de véhicule une propreté brillante.
Les avantages du portique de lavage TB de Kärcher
- Peu de maintenance: grâce au système de transmission par courroie et la transmission directe, il n’est pas nécessaire de lubrifier l’installation.
- Facilité d’utilisation: un grand pupitre de commande agencé de manière claire avec guidage intuitif de l’utilisateur – robuste et pouvant être utilisé avec des gants de travail.
- Flexible: commande CAN Bus universelle pour une mise en pratique facile et évolutive selon vos besoins.
Economique pour les petits parcs automobiles: la RBS 6000
Avec l'installation de lavage monobrosse RBS 6000, Kärcher propose la solution idéale pour les parcs automobiles de plus petite taille. Cette installation mobile de lavage monobrosse a été conçue spécialement pour le nettoyage de l’avant, de l’arrière et des flancs des bus et camionnettes. Le déplacement d’une brosse rotative autour du véhicule élimine toutes les saletés tenaces simplement, rapidement et surtout à peu de frais.
- Une construction bien pensée
Grâce à la construction en aluminium, la RBS 6000 est résistante aux intempéries et facilement maniable. En outre, le revêtement en forme de demi-coque protège l’utilisateur des éclaboussures.
- Pour tous les types de véhicules
Grâce à la détection verticale des lignes et au dispositif de réglage incliné doté d’une roue de réglage, le système RBS 6000 épouse l’avant du véhicule jusqu’à une inclinaison de 10°.
- Une utilisation simple
Avec le système pratique de poignée de commande et de sécurité, l'installation de lavage RBS 6000 est utilisable sans efforts excessifs puisque la rotation de la brosse facilite le déplacement. Dès que la poignée est relâchée, la rotation des brosses s’arrête.
- Un résultat de lavage optimal
Grâce à la pompe doseuse seulement la dose de détergent Kärcher strictement nécessaire est ajoutée.
- Pleine mobilité
Deux roues de guidage et quatre roulettes pivotantes garantissent à l’installation une stabilité à toute épreuve et une grande maniabilité.
Les solutions de système Kärcher pour une satisfaction sans compromis
Entreprise de transport, autocariste, commune ou centre de lavage: avec Kärcher, vous êtes sûr de faire le bon choix. En effet, Kärcher propose pour chaque besoin une solution efficace et réfléchie, sur laquelle vous pouvez toujours compter – et cela depuis plus de 75 ans.
De la flexibilité pour les entreprises de transport
Le parc de véhicules de nombreuses sociétés de transport se compose souvent de véhicules utilitaires différents lesquels ont, à leur tour, différents besoins de nettoyage. Pour leur entretien, Kärcher propose des solutions sur mesure.
Des systèmes économiques pour les municipalités
Les communes sont soumises à des budgets réglementes et limites. C’est pourquoi, le critère prépondérant est la rentabilité. Le système idéal dans ce contexte ne devra pas être seulement intéressant au niveau du prix d’achat, mais devra également être rentable sur le long terme, avec une réduction des couts dans le temps. Kärcher propose la bonne solution!
Un gain de temps pour les autocaristes
Ce type d’entreprise doit faire attention à la gestion de son temps et à l’image qu’elle reflète. Les systèmes de lavage performants de Kärcher permettent de nettoyer les bus rapidement et en profondeur. Cela permet d’économiser du temps et de donner une image soignée.
Pour toutes les tâches dans un centre de lavage
Les centres de lavage doivent être prépares à toute éventualité. Face à la diversité des types de véhicules et des missions de nettoyage, une flexibilité maximale est de mise. Ainsi, seul un système parfaitement conçu permet de travailler impeccablement et de satisfaire toutes les exigences.
Pour chaque type de hall et de véhicule
Le portique de lavage TB est évolutif. De largeur et hauteur ajustables, il s’adapte à chaque configuration de bâtiment. Ses brosses latérales, qui épousent le contour du véhicule, s’adaptent, sans difficulté, aussi aux nouveaux véhicules aérodynamiques.
Une efficacité durable
Toutes les solutions Kärcher sont conçues pour offrir un nettoyage optimal et rentable, nécessitant peu de maintenance. Cette qualité vous assure une disponibilité durable de votre système et la rentabilité de votre investissement.
Pour des exigences propres à chacun
Les systèmes d’installation de lavage permettent d’économiser non seulement de l’argent mais aussi du temps. Selon le degré de salissure, le portique de lavage TB peut être programmé en fonction du véhicule, ce qui peut réduire le délai du cycle.
Prise en charge des applications spéciales
Kärcher dispose d’une solution efficace pour le nettoyage de l’intérieur des citernes. C’est à vous de décider de notre solution qui rende votre activité de nettoyage encore plus rentable.
SYSTÈMES DE RECYCLAGE DE L'EAU
Joindre le geste à la parole.
La récupération et le traitement des eaux usées issues des stations de lavage de véhicules et du nettoyage haute pression en milieu professionnel sont, souvent, une obligation légale.
Les systèmes de recyclage Kärcher vous permettent:
✔ de vous conformer sans difficulté aux normes légales et aux règlementations
✔ de réduire, dans le même temps, la consommation et les coûts de l’eau propre et des détergents
✔ cela permet de réaliser d'importantes économies d'eau propre et de détergents
