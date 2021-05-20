À propos du projet

Si une station de lavage ne fonctionne pas de manière fiable, les temps d'arrêt et les travaux d'entretien peuvent rapidement devenir coûteux. C'était le cas du Centre Porsche Zurich et la raison pour laquelle un nouveau fournisseur devait être trouvé.

Un fonctionnement fiable et la garantie d'un bon service avec une réactivité rapide ne sont que deux arguments en faveur de Kärcher et du Klean!Star iQ:

En effet, grâce à la technologie innovante de ce portique de lavage, il est possible de laver une voiture en un seul passage et de la sécher au retour. Avec environ 40 à 50 voitures par lavage en une journée, le Centre Porsche peut gagner beaucoup de temps. Finalement, les clients sont satisfaits d'une voiture propre et le Centre Porsche d'un Klean!Star iQ fiable.