Centre Porsche Zurich
«On regarde et on se dit: c'est futé!» En 2018, le Centre Porsche Zurich s'est mis en quête d'un nouveau système de lavage – et a finalement trouvé l'innovant portique de lavage Klean!Star iQ de Kärcher.
À propos du projet
Si une station de lavage ne fonctionne pas de manière fiable, les temps d'arrêt et les travaux d'entretien peuvent rapidement devenir coûteux. C'était le cas du Centre Porsche Zurich et la raison pour laquelle un nouveau fournisseur devait être trouvé.
Un fonctionnement fiable et la garantie d'un bon service avec une réactivité rapide ne sont que deux arguments en faveur de Kärcher et du Klean!Star iQ:
En effet, grâce à la technologie innovante de ce portique de lavage, il est possible de laver une voiture en un seul passage et de la sécher au retour. Avec environ 40 à 50 voitures par lavage en une journée, le Centre Porsche peut gagner beaucoup de temps. Finalement, les clients sont satisfaits d'une voiture propre et le Centre Porsche d'un Klean!Star iQ fiable.
(Sur la photo avec nos experts en installations de lavage Marcel Beljean et Michael Hagen)
Impressions
Source: AUTOINSIDE
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