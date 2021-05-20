Centre Porsche Zurich

«On regarde et on se dit: c'est futé!» En 2018, le Centre Porsche Zurich s'est mis en quête d'un nouveau système de lavage – et a finalement trouvé l'innovant portique de lavage Klean!Star iQ de Kärcher.

Centre Porsche Zurich

À propos du projet

Si une station de lavage ne fonctionne pas de manière fiable, les temps d'arrêt et les travaux d'entretien peuvent rapidement devenir coûteux. C'était le cas du Centre Porsche Zurich et la raison pour laquelle un nouveau fournisseur devait être trouvé.

Un fonctionnement fiable et la garantie d'un bon service avec une réactivité rapide ne sont que deux arguments en faveur de Kärcher et du Klean!Star iQ:
En effet, grâce à la technologie innovante de ce portique de lavage, il est possible de laver une voiture en un seul passage et de la sécher au retour. Avec environ 40 à 50 voitures par lavage en une journée, le Centre Porsche peut gagner beaucoup de temps. Finalement, les clients sont satisfaits d'une voiture propre et le Centre Porsche d'un Klean!Star iQ fiable.

Alex Schelling avec Marcel Beljean et Michael Hagen
„Une station ne peut pas fonctionner plus vite. C'est donc seule l’innovation qui peut apporter des améliorations. C'est pourquoi nous avons opté pour le nouveau portique de lavage Kärcher. On le regarde et on se dit: c'est futé!“
Alex Schelling (g), chef de projet du Centre Porsche Zurich
(Sur la photo avec nos experts en installations de lavage Marcel Beljean et Michael Hagen)

Impressions

Centre Porsche Zurich

K!Brush iQ – brosses latérales segmentées

K!Brush iQ – brosses latérales segmentées

K!Planet iQ – nettoyage efficace des jantes

Alex Schelling avec Marcel Beljean et Michael Hagen

    Source: AUTOINSIDE

    Demandez un conseil informel maintenant

    Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les installations de nettoyage de véhicules.

    Demandez un conseil maintenant

    Nos produits

    Nettoyage de véhicules légers et utilitaires

    Nettoyage de véhicules légers et utilitaires

    Les portiques de lavage Kärcher permettent de nettoyer de manière économique en respectant l'environnement. Pour les stations-service, concessionnaires automobiles, centres de lavage de voitures & centres commerciaux.

    EN SAVOIR PLUS
    Stations de lavage pour poids-lourds

    Stations de lavage pour poids-lourds

    Pour les véhicules, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres.

    EN SAVOIR PLUS
    Nettoyeurs haute pression en libre-service

    Nettoyeurs haute pression en libre-service

    Les systèmes de lavage de voitures en libre-service de Kärcher séduisent par leur flexibilité et peuvent être adaptés sans grand effort à vos besoins et aux souhaits de vos clients.

    EN SAVOIR PLUS
    Aspirateurs & équipements complémentaires en libre-service

    Aspirateurs & équipements complémentaires en libre-service

    Pour le nettoyage intérieur des véhicules, Kärcher propose une gamme moderne d'aspirateurs en libre-service. Ils représentent un concept d’investissement intéressant pour tous les professionnels.

    EN SAVOIR PLUS

    Un investissement qui en vaut la peine

    Kärcher excelle dans la fabrication d'installations de nettoyage de véhicules depuis des décennies.

    Retour à la vue d'ensemble
    Installations de nettoyage de véhicules Kärcher
    Retour à la vue d'ensemble