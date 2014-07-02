NETTOYAGE DE VÉHICULES LÉGERS ET UTILITAIRES
Les portiques de lavage Kärcher nettoient de manière économique tout en respectant l'environnement. Pour les stations-service, les concessionnaires automobiles, les centres de lavage ainsi que les centres commerciaux et les chaînes de supermarchés.
Découvrez nos portiques de lavage.
CW 5 Klean!Star iQ
Klean!Star iQ est un portique de lavage premium pour l’exploitant exigeant. Afin de proposer au client une expérience de lavage auto sans pareille et dans le but de même surpasser les résultats qu’il attend, nous avons tout repensé en intégrant de nombreuses innovations intelligentes.
CW 3 Klean!Star
Klean!Star est un portique de lavage de classe moyenne pour l’exploitant économe. Représentant un investissement relativement faible, il intègre, en effet, de vastes fonctionnalités et des systèmes éprouvés qui ont été adaptés et améliorés.
CW 1 Klean!Fit
Un bon lavage auto ne requiert pas de technologie ultra sophistiquée. Notre portique de lavage CW 1 Klean!Fit vous montre comment en offrir plus à vos clients, juste avec l'essentiel.
Visez plus haut
Le principal facteur de succès est la productivité
En augmentant la productivité, vous améliorez également votre résultat d'exploitation en conséquence directe.
Une marque forte
Dans toutes nos démarches, théoriques ou pratiques, le client est au centre de nos préoccupations. Notre objectif est de rendre les tâches de nettoyage plus faciles, plus agréables et plus efficaces. Notre credo: Kärcher makes a difference. Pour le nettoyage de véhicules, nous vous proposons notamment une technologie innovante, un concept durable et des services porteurs d’avenir.
Services
Votre installation est en place et fonctionne parfaitement. Nous resterons à vos côtés pour que cette réussite s’inscrive dans la durée. Nos contrats de services et le service après-vente Kärcher et/ou nos partenaires de service formés en usine garantissent le bon fonctionnement de votre installation à long terme.
Machines et accessoires
Nous faisons figure de pionnier en matière de nettoyage à haute pression. Nos installations sont robustes, performantes et rentables. Notre technologie est aboutie, fiable et éprouvée. Grâce à nos installations et à leur vaste gamme d’accessoires, vous serez toujours parfaitement préparé à tous les défis.
Transformation numérique
Les applications numériques sont des facteurs de succès indispensables. Nous vous fournissons des solutions innovantes avec une rentabilité maximale et un confort exemplaire pour augmenter la satisfaction de vos clients.
Conseils
Le choix d’un système de nettoyage de véhicules va bien audelà du simple fait d’opter pour un certain appareil. Nous vous accompagnons, de l’analyse du lieu d’utilisation jusqu’à l’installation finale, en passant par le marketing et le concept de communication. À chaque étape, vous bénéficiez de notre expérience internationale et de nos vastes compétences.
Détergents
Dans le nettoyage de véhicules, l’efficacité et la productivité sont indissociables de l’utilisation du bon détergent. Seuls des détergents parfaitement adaptés à l’installation et aux besoins du client garantissent durablement un résultat optimal.
Financement
Nous vous proposons des solutions de financement modernes en collaboration avec des partenaires de leasing renommés pour une flexibilité et une rentabilité élevées afin de préserver vos liquidités et d’accroître votre marge de manœuvre commerciale.
Durabilité et environnement
Cela fait de nombreuses années que Kärcher est le moteur de la durabilité et de la protection de l’environnement dans le domaine des techniques de nettoyage. En tant que fournisseur leader mondial de systèmes de nettoyage, nous avons la responsabilité de développer des produits durables qui permettent à nos clients un nettoyage basse consommation dans le respect de l’environnement. Des produits qui garantissent non seulement une propreté parfaite mais préservent aussi la valeur. Tout en limitant au maximum l’impact environnemental.
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Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les installations de nettoyage de véhicules.Demandez un conseil maintenant
CW 5 Klean!Star iQ
Intelligent. Précis. WOW.
Intelligent. Précis. WOW. Notre Klean!Star iQ est exactement ce qu'il vous faut si vous avez envie de mettre en scène votre lieu d'utilisation. Avec une technologie séduisante. Pour des résultats de lavage époustouflants et des effets spectaculaires qui garantissent une expérience de lavage incomparable.
Caractéristiques & atouts
Des fonctions uniques
- Un design exclusif avec toute la puissance du branding Kärcher et des fonctions uniques pour faire de votre site une véritable attraction pour les clients.
Fonction d'économie d'eau intégrée
- Nettoyage à la fois respectueux de l'environnement et très efficace grâce à une fonction d'économie d'eau intégrée de série.
Des dimensions variables
- Compatible avec tous les halls de lavage grâce au réglage en hauteur K!Adjust.
- Largeurs de passage agrandies afin de pouvoir accueillir tous les véhicules.
K!Features
K!Design iQ
Le Klean!Star iQ est fourni de série avec des portes en acrylique haut de gamme, rétroéclairées par LED, avec un affichage d'information qui indique la phase de lavage, aux couleurs de Kärcher ou dans un coloris de votre choix. L'éclairage du cadre de porte disponible en option confère à votre installation une ambiance individuelle qui accroche le regard de vos clients. Le feu tricolore à LED se monte au choix à droite, à gauche ou des deux côtés.
K!Foam iQ
Pour une application efficace de la mousse, le véhicule entier est couvert d'une couche de mousse pendant le prénettoyage.
K!Power iQ
Système à haute pression efficace et puissant pour le toit, muni de Powerbuses Kärcher, orientable à 135°, réglable en continu, avec suivi des contours. Vous proposez également un lavage sans contact ? Pour un nettoyage efficace et puissant des véhicules, l'association entre K!Power iQ et haute pression latérale vous permet d'atteindre jusqu'à 1.80 mètre de hauteur de lavage pour la partie latérale.
K!Brush iQ
Les brosses latérales intelligentes, divisées en plusieurs segments, épousent l'ensemble des contours du véhicule. Équipées du matériau de brosse CareTouch et du système breveté pour l'inclinaison des brosses latérales K!Back iQ lors du lavage de l'arrière du véhicule, elles vous offrent des performances de nettoyage qui feront votre bonheur ainsi que celui de vos clients.
K!Planet iQ
Le laveur de roues planétaire breveté et réglable en hauteur avec haute pression intégrée garantit un nettoyage exceptionnel des jantes et des passages de roue. Le nettoyage suit le même principe que les brosses à dents électriques avec 3 brosses-disques rotatives qui changent de sens de rotation selon un rythme programmé. Pour l'ajustement en hauteur par rapport à la roue, le laveur de roues décrit un virage en S et cible ainsi parfaitement le centre de la jante.
K!Back iQ
Pour un nettoyage optimal de l'arrière du véhicule, les brosses latérales pivotent de 90° derrière le véhicule et s'inclinent de 15° afin d'épouser l'arrière du véhicule. De cette façon, les brosses s'adaptent mieux aux contours du véhicule et la saleté peut être éliminée avec une pression homogène.
K!Dry iQ
Le sécheur de toit, orientable à 135° en continu avec suivi des contours, permet d'obtenir un séchage complet parfait grâce à l'écoulement de l'air optimisé et breveté ainsi qu'à l'entraînement de rotation des buses sans pertes en matière d'écoulement.
Hauteurs de lavage réglables K!Adjust
✔ Largeur de passage plus grande au niveau des roues et rétroviseurs
✔ Hauteurs de lavage réglables K!Adjust pour une meilleure flexibilité
Fonction d’économie d’eau
✔ Une grande partie de l'eau de service peut être réutilisée
Powerbuses Kärcher
Toute la puissance qu'il faut pour vos véhicules. Grâce à leur design unique, nos Powerbuses garantissent 40 % supplémentaires de puissance de nettoyage constante. Par ailleurs, les frais de maintenance sont réduits à un minimum.
Concept d'éclairage
Avec l'éclairage à LED changeant, composé des options Éclairage à LED face intérieure de la porte et Éclairage à LED arrière, chaque lavage se transforme en spectacle, faisant de votre site une véritable attraction pour les clients.
Conçu par des professionnels pour des professionnels: À quels utilisateurs le Klean!Star IQ s'adresse-t-il?
Le portique de lavage Klean!Star iQ est parfait pour tous ceux qui souhaitent enrichir l'expérience de lavage de leurs clients. Développé spécialement pour les stations-services haut de gamme et les investisseurs privés, il met l'accent sur des fonctions uniques permettant d'obtenir des résultats de lavage époustouflants et des effets spectaculaires ainsi que sur la longévité et un design exclusif.
CW 3 Klean!Star
Un entretien parfait qui rapporte. Rapide. Efficace. Élégant.
Rapide. Efficace. Élégant. Notre Klean!Star est exactement ce qu'il vous faut si vous êtes à la recherche d'une installation polyvalente haut de gamme. Un rendement élevé et une efficacité maximale sont garantis au même titre qu'un design moderne et des résultats de lavage irréprochables.
Caractéristiques & atouts
Des programmes de lavage rapides
- La haute pression périphérique K!Contour qui s'ajuste aux contours, associée au lavage à la brosse, nettoie en un seul passage.
- L'application de l'agent de séchage ou de la cire depuis l'arrière permet un programme de lavage et de séchage en seulement 2 passages.
Fonction d'économie d'eau intégrée
- Nettoyage à la fois respectueux de l'environnement et très efficace grâce à une fonction d'économie d'eau intégrée de série.
Des dimensions variables
- Compatible avec tous les halls de lavage grâce au réglage en hauteur K!Adjust.
- Largeurs de passage agrandies afin de pouvoir accueillir tous les véhicules.
De vastes options d'équipement
K!Design
Le Klean!Star est fourni de série avec des portes rétroéclairées par LED et dotées en option d'un affichage de la phase de lavage – de quoi accrocher le regard de vos clients. Le feu de signalisation à LED se monte au choix à droite, à gauche ou des deux côtés.
K!Foam
Pour une application efficace de la mousse, le véhicule entier est couvert d'une couche de mousse pendant le prénettoyage. En combinaison avec l'éclairage à LED, votre véhicule sera immergé dans un bain moussant haut en couleurs.
CareTouch
Polish parfait pour votre voiture avec les brosses CareTouch. Nous avons choisi CareTouch pour les brosses de toit et latérales du Klean!Star afin de garantir un décrassage particulièrement doux pour les surfaces des véhicules.
K!Planet
Le laveur de roues planétaire breveté avec haute pression intégrée garantit un nettoyage intensif des jantes et des passages de roue. Le nettoyage suit le même principe que les brosses à dents électriques avec 3 brosses-disques rotatives qui changent de sens de rotation selon un rythme programmé.
K!Contour
La haute pression périphérique qui s'ajuste aux contours s'associe au lavage à la brosse en un seul passage – c'est pourquoi nous la recommandons pour les programmes de lavage rapides.
K!Dry
Le sécheur de toit à 3 niveaux K!Dry, orientable à 85° avec suivi des contours, vous permet d'obtenir un séchage complet optimal grâce à un guidage optimisé et breveté de l'air et à un entraînement de rotation des buses sans pertes en matière d'écoulement.
Hauteurs de lavage réglables K!Adjust
✔ Largeur de passage plus grande au niveau des roues et rétroviseurs
✔ Hauteurs de lavage réglables K!Adjust pour une meilleure flexibilité
Fonction d’économie d’eau
✔ Une grande partie de l'eau de service peut être réutilisée
Powerbuses Kärcher
Toute la puissance qu'il faut pour vos véhicules. Grâce à leur design unique, nos Powerbuses garantissent 40 % supplémentaires de puissance de nettoyage constante. Par ailleurs, les frais de maintenance sont réduits à un minimum.
Concept d'éclairage
Avec l'éclairage à LED changeant, composé des options Éclairage à LED face intérieure de la porte et Éclairage à LED arrière, chaque lavage se transforme en spectacle, faisant de votre site une véritable attraction pour les clients.
Conçu par des professionnels pour des professionnels: À quels utilisateurs le Klean!Star s'adresse-t-il?
Le portique de lavage Klean!Star est parfait pour tous ceux qui souhaitent voir l'installation de lavage répondre aux besoins essentiels en matière de lavage.
CW 1 Klean!Fit
Tout simplement efficace
Un bon lavage auto ne requiert pas de technologie ultra sophistiquée. Notre portique de lavage CW 1 Klean!Fit vous montre comment en offrir plus à vos clients, juste avec l'essentiel.
Un choix judicieux: Simple. Robuste. Fiable. Notre CW 1 Klean!Fit est pile ce qu'il vous faut pour «faire bouger les choses». Des résultats de lavage solides et une cadence élevée, le tout avec un investissement raisonnable et une utilisation optimale du hall. La bête de somme parmi les portiques de lavage.
Caractéristiques & atouts
Fonctionnalité élevée
- Excellents résultats de lavage et de séchage
- Programmes supplémentaires utiles pour une fonctionnalité maximale
Format compact
- Disposition compacte des éléments de brosse pour un encombrement minimal
Longue durée de vie
- Composants maintes fois éprouvés et testés pour une longue durée de vie
L'équipement – une base parfaite
Design
Le CW 1 Klean!Fit est fourni de série avec des portes en tôle en coloris noir élégant. En option, vous pouvez également personnaliser votre CW 1 Klean!Fit en choisissant un coloris individuel. Le feu tricolore doté d'une flèche verte et d'une flèche jaune ainsi que d'un Stop se monte au choix à droite ou à gauche. Des autocollants avec les phases de lavage sont disponibles en option. Le capot arrière dans le même coloris que le cadre dissimule les équipements techniques pour une apparence soignée.
Brosses
Les brosses de toit et latérales sont équipées du matériau de brosse CareTouch. Ce dernier permet d'obtenir un nettoyage du véhicule en douceur, mais efficace. L'ajustement des brosses latérales aux contours du véhicule favorise un résultat de lavage optimal. La protection contre les éclaboussures située au-dessus de la brosse de toit protège le plafond du hall de lavage ainsi que la partie supérieure de l'installation contre les éclaboussures engendrées par la brosse en rotation.
Lavage des roues
Le laveur de roues à disques débarrasse les jantes des salissures incrustées telles que la poussière de frein – en douceur, mais efficacement. La haute pression est disponible en option.
Sécheur
Un sécheur de toit rigide, en option doté d'une lamelle inclinable, garantit un résultat de séchage parfait grâce au suivi des contours. Les sécheurs latéraux font de même sur les côtés du véhicule.
Parfaitement équipé – tout ce dont un portique de lavage a besoin
Concentré sur l'essentiel, mais sans concessions. Votre CW 1 Klean!Fit a tout ce qu'il faut. Les équipements complémentaires ne sont pas indispensables. Mais disponibles si vous en avez besoin. Si simple. Et si personnalisable.
Programme court
Le programme court permet de combiner le lavage et le rinçage en une seule étape – pour une efficacité maximale. Un programme de lavage complet qui combine les 2 processus nécessite environ 3 minutes. Grâce à la fonction d'économie d'eau intégrée, le processus de lavage fonctionne à l'eau industrielle. Le rinçage se fait à l'eau propre. Un cycle durable et responsable permettant d'économiser du temps et des ressources.
Polish
Le programme supplémentaire qui vous apporte une valeur ajoutée considérable sans gros effort: une conservation durable et brillante des surfaces des véhicules qui protège ces dernières pendant plusieurs mois – et par conséquent des clients satisfaits qui reviennent.
Prélavage haute pression
La haute pression pour les roues sous forme de haute pression individuelle optimise le prénettoyage des jantes et du bas de caisse. Si vous souhaitez un prénettoyage particulièrement efficace du bas de caisse et des côtés, la combinaison de la haute de pression pour les côtés et de la haute pression pour les roues avec 16 bars ou 60 bars est le bon choix. La haute pression pour les roues sous forme de haute pression individuelle avec 60 bars est également disponible en option.
Dispositifs de sécurité
Des interrupteurs de sécurité à l'avant et à l'arrière sont nécessaires si les distances de sécurité prescrites entre la paroi et le portique de lavage ne peuvent pas être respectées. Lorsque les interrupteurs de sécurité sont actionnés, l'installation s'arrête immédiatement. L'utilisateur et la machine bénéficient ainsi d'une protection fiable.
Pour un résultat brillant
VehiclePro Klear!Line: les produits de nettoyage parfaits pour les portiques de lavage
Complète, professionnelle et d’exclusivité: Cette gamme propose aux exploitants de portiques de lavage des détergents innovants de récente génération lesquels permettent d’obtenir un résultat de lavage et de séchage parfait et économe en coûts tout en optimisant la durée du lavage.
SYSTÈMES DE RECYCLAGE DE L'EAU
Joindre le geste à la parole.
La récupération et le traitement des eaux usées issues des stations de lavage de véhicules et du nettoyage haute pression en milieu professionnel sont, souvent, une obligation légale.
Les systèmes de recyclage Kärcher vous permettent:
✔ de vous conformer sans difficulté aux normes légales et aux règlementations
✔ de réduire, dans le même temps, la consommation et les coûts de l’eau propre et des détergents
✔ cela permet de réaliser d'importantes économies d'eau propre et de détergents
Des stations de lavage
La récupération et le traitement des eaux usées issues des stations de lavage de véhicules et du nettoyage haute pression en milieu professionnel sont, souvent, une obligation légale.
Les systèmes de recyclage Kärcher vous permettent
✔ de vous conformer sans difficulté aux normes légales et aux règlementations
✔ de réduire, dans le même temps, la consommation et les coûts de l’eau propre et des détergents
✔ cela permet de réaliser d'importantes économies d'eau propre et de détergents
Questions souvent posées sur le Klean!Star iQ et le Klean!Star
Conseil, service et vente
Les installations de nettoyage Kärcher sont uniquement disponibles en vente directe chez Kärcher.
Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les installations de nettoyage et de lavage de véhicules.
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