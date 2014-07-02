NETTOYAGE DE VÉHICULES LÉGERS ET UTILITAIRES

Tout simplement efficace

Un bon lavage auto ne requiert pas de technologie ultra sophistiquée. Notre portique de lavage CW 1 Klean!Fit vous montre comment en offrir plus à vos clients, juste avec l'essentiel.

Un choix judicieux: Simple. Robuste. Fiable. Notre CW 1 Klean!Fit est pile ce qu'il vous faut pour «faire bouger les choses». Des résultats de lavage solides et une cadence élevée, le tout avec un investissement raisonnable et une utilisation optimale du hall. La bête de somme parmi les portiques de lavage.