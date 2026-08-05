Portique de lavage CW 3 Klean!Star
Grâce à ses options d'équipement variées, le portique de lavage Klean!Star est la solution parfaite pour une efficacité et une rentabilité maximales de votre site.
Disposant de plusieurs largeurs de passage, notre portique de lavage Klean!Star permet de laver des véhicules de diverses tailles et avec différents empattements. En outre, le laveur de roues linéaire à cisaille s'ajuste aux véhicules, même lorsque ces derniers ne sont pas centrés. Afin de garantir un ajustement optimal aux contours du véhicule, les brosses latérales sont inclinées jusqu'à 15° ou bloquées après chaque passage – pour d'excellents résultats lors du nettoyage des parties supérieures du véhicule et du bas de caisse. Le sécheur à 3 niveaux K!Dry assure ensuite un résultat de séchage parfait avec un séchage complet sans aucune goutte indésirable. Des options haute pression sur mesure, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que les détergents performants et puissants de la gamme Klear!Line de Kärcher complètent l'expérience de lavage.
Caractéristiques et avantages
K!Design – design caractéristique, technologie avancéeDisponible au choix aux couleurs de Kärcher ou avec un autre coloris selon vos préférences individuelles.
K!Dry – séchage complet parfaitSécheur performant avec 85 degrés et 3 niveaux, sans gouttes indésirables. Pour une utilisation universelle.
Largeur de passage étendue à la hauteur des rétroviseurs et du laveur de rouesPlus d'espace pour un positionnement sûr et confortable du véhicule. Convient aux véhicules de différentes tailles.
Fonction d'économie d'eau intégrée
- Préserve des ressources précieuses.
- Réduit les coûts d'exploitation.
Une structure ingénieuse
- Pour un montage sûr et rapide de l'installation.
- Coûts de montage réduits.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur de lavage (mm)
|2100 - 2900
|Largeur de passage (mm)
|2450 / 2600
|Raccordement en eau volume (l/min)
|80
|Raccordement en eau pression (bar)
|4
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Portes rétro-éclairées
- Lave-roues avec réglage de la hauteur
Domaines d'utilisation
- Portique de lavage Klean!Star pour le lavage de véhicules automatique