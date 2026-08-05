Durch unterschiedliche Durchfahrbreiten eignet sich unsere Portalwaschanlage Klean!Star zur Wäsche von Fahrzeugen unterschiedlichster Größen und Spurbreiten. Dabei erfasst der lineare Scherenradwäscher die Fahrzeuge selbst dann, wenn diese nicht mittig platziert wurden. Zur optimalen Erfassung der Fahrzeugkonturen werden die Seitenbürsten nach jedem Überlauf um bis zu 15° geneigt bzw. arretiert – für ein hervorragendes Reinigungsergebnis der oberen Fahrzeugbereiche sowie des Schwellerbereichs. Für ein perfektes Trocknungsergebnis sorgt dazu der 3-Stufen-Trockner K!Dry mit Rundumtrocknung ganz ohne unerwünschtes Nachtropfen. Maßgeschneiderte Hochdruckoptionen, effiziente Reinigungs- und Pflegeprogramme sowie die leistungsstarken und effektiven Reinigungsmittel der Kärcher Klear!Line runden das Wascherlebnis ab.