PKW-WASCHANLAGEN
Kärcher Portalwaschanlagen reinigen wirtschaftlich und gleichzeitig umweltschonend. Für Tankstellen, Autohäuser, Waschcenter sowie Einkaufszentren und Supermarktketten.
Entdecken Sie unsere Portalwaschanlagen.
CW 5 Klean!Star iQ
Die Klean!Star iQ ist eine Premium-Portalwaschanlage für anspruchsvolle Betreiber. Damit ein unverwechselbares Autowasch-Erlebnis geboten und die von den Kunden erwarteten Waschergebnisse übertroffen werden, haben wir alles auf den Kopf gestellt und zahlreiche intelligente Innovationen eingebaut.
CW 3 Klean!Star
Die Klean!Star ist eine Portalwaschanlage der Mittelklasse für kostenbewusste Betreiber. Sie enthält bei niedrigen Investitionskosten umfangreiche Funktionen und bewährte Systeme, die angepasst und zudem verbessert wurden.
CW 1 Klean!Fit
Eine gute Autowäsche braucht keine Raumfahrttechnik. Mit unserer Portalwaschanlage CW 1 Klean!Fit zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Wesentlichen Ihren Kunden viel bieten können.
Sie können mehr erreichen
Der entscheidende Erfolgsfaktor Produktivität
Wenn Sie die Produktivität steigern, verbessern Sie in direkter Konsequenz auch Ihr Betriebsergebnis.
Eine starke Marke
In all unserem Denken und Handeln stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt. Reinigungsarbeiten sollen einfacher, angenehmer und effizienter werden. Unser Anspruch ist: Kärcher makes a difference. In der Fahrzeugreinigung erreichen wir dies für Sie vor allem durch innovative Technik, Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Services.
Service
Ihre Anlage ist installiert und läuft problemlos. Damit das auch langfristig so bleibt, sind wir weiterhin für Sie da. Unsere Servicepakete und der Kärcher Kundendienst bzw. werksgeschulte Servicepartner sichern den problemlosen Betrieb langfristig.
Maschinen und Zubehör
Wir sind der Pionier in Sachen Hochdruckreinigung. Unsere Anlagen sind robust, leistungsfähig und wirtschaftlich. Unsere Technik ist ausgereift, zuverlässig und bewährt. Mit unseren Anlagen und vielseitigem Zubehör sind Sie jederzeit für alle Aufgaben perfekt gerüstet.
Digitale Transformation
Digitale Anwendungen sind unverzichtbare Erfolgsfaktoren. Von uns bekommen Sie innovative Lösungen mit höchster Wirtschaftlichkeit und beispiellosem Komfort, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Beratung
Die Entscheidung für Fahrzeugreinigungssysteme ist viel mehr als nur eine Entscheidung für ein Gerät. Wir begleiten Sie dabei von der Standortanalyse über das Marketing und Kommunikationskonzept bis zur finalen Installation. In dieser Zeit profitieren Sie von unserer internationalen Erfahrung und umfassenden Kompetenz.
Reinigungsmittel
Effektivität und Produktivität in der Fahrzeugreinigung sind untrennbar verbunden mit dem Einsatz der richtigen Reinigungsmittel. Nur perfekt auf Anlage und Kundenbedürfnisse abgestimmte Reinigungsmittel gewährleisten nachhaltig optimale Ergebnisse.
Finanzierung
Wir bieten Ihnen moderne Finanzierungsformen in Kooperation mit namhaften Leasingpartnern mit hoher Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zur Erhaltung der Liquidität sowie Erweiterung des unternehmerischen Handlungsspielraums.
Nachhaltigkeit und Umwelt
Kärcher ist seit vielen Jahren die treibende Kraft für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Reinigungstechnik. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungssystemen haben wir die Verantwortung, langlebige Produkte zu entwickeln, mit denen unsere Kunden energiesparend und ressourcenschonend reinigen können. Sie sorgen nicht nur für höchste Sauberkeit, sondern auch für Werterhalt. Ohne die Umwelt unnötig zu belasten.
Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme.Jetzt Beratung anfordern
CW 5 Klean!Star iQ
Intelligent. Präzise. WOW.
Unsere Klean!Star iQ ist genau richtig, wenn Sie Ihren Standort in Szene setzen möchten. Mit Technik, die begeistert. Atemberaubende Waschergebnisse und spektakuläre Showeffekte garantieren ein unverwechselbares Wascherlebnis.
Features & Benefits
Einzigartige Funktionen
- Exklusives Design mit der Kraft des Kärcher Brandings sowie einzigartigen Funktionen, damit Ihr Standort zum Kundenmagnet wird.
Integrierte Wassersparfunktion
- Ressourcenschonende und gleichzeitig hocheffiziente Reinigung dank standardmässig integrierter Wassersparfunktion.
Variable Abmasse
- Dank Höhenverstellung K!Adjust passend für jede Waschhalle.
- Erweiterte Durchfahrbreiten, um alle Fahrzeuge bedienen zu können.
K!Features
K!Design iQ
Die Klean!Star iQ kommt standardmässig mit hochwertigen, LED-hinterleuchteten Acryltüren inkl. einer informativen Waschphasenanzeige in Kärcher Design oder einer Farbe Ihrer Wahl. Die optionale Türrahmenbeleuchtung verleiht Ihrer Anlage ein individuelles Ambiente, das die Blicke Ihrer Kunden auf sich zieht. Die LED-Ampel wird wahlweise rechts, links oder beidseitig montiert.
K!Foam iQ
Für einen effektiven Schaumauftrag wird zur Vorreinigung ein Schaumteppich über das komplette Fahrzeug gelegt.
K!Power iQ
Effizientes und kraftvolles Dach-Hochdrucksystem mit Kärcher Powerdüsen 135° rotierend, stufenlos, konturfolgend. Sie bieten auch berührungslose Wäschen an? Für eine effiziente und kraftvolle Fahrzeugreinigung erreichen Sie durch K!Power iQ in Kombination mit Seiten-Hochdruck eine Waschhöhe des Seitenbereichs von bis zu 1.80 Meter.
K!Brush iQ
Die intelligenten, in Segmente aufgeteilten Seitenbürsten erfassen alle Fahrzeugkonturen. Ausgestattet mit dem Bürstenmaterial CareTouch und dem patentierten System zur Neigung der Seitenbürsten K!Back iQ bei der Heckwäsche erhalten Sie eine Reinigungsleistung, die Sie und Ihre Kunden rundum begeistern wird.
K!Planet iQ
Der patentierte, höhenverstellbare Planetenradwäscher mit integriertem Hochdruck sorgt für eine herausragende Felgen- sowie Radkastenreinigung. Die Reinigung erfolgt nach dem Prinzip einer elektrischen Zahnbürste durch 3 rotierende Bürstenteller, die rhythmisch ihre Rotationsrichtung ändern. Zur Höhenanpassung an das Rad fährt der Radwäscher eine S-Kurve und trifft so die Mitte der Felge.
K!Back iQ
Für eine optimale Reinigung des Fahrzeughecks drehen sich die Seitenbürsten hinter dem Fahrzeug um 90° und neigen sich um 15° an das Fahrzeugheck. Dadurch passen sich die Bürsten besser an die Fahrzeugkontur an und können den Schmutz mit gleichmässigem Druck entfernen.
K!Dry iQ
Der 135° stufenlos rotierende, konturfolgende Dachtrockner erzielt eine perfekte Rundumtrocknung durch die patentierte optimierte Luftströmung und strömungstechnisch verlustfreien Düsen-Drehantrieb.
Einstellbare Waschhöhen K!Adjust
✔ Erweiterte Durchfahrbreite auf Rad- und Spiegelhöhe
✔ Einstellbare Waschhöhen K!Adjust für mehr operative Flexibilität
Wassersparfunktion
✔ Ein grosser Teil des Brauchwassers kann wieder verwendet werden
Kärcher Powerdüsen
Volle Power für Ihre Fahrzeuge. Unsere Powerdüsen garantieren dank ihres einzigartigen Designs eine 40 Prozent höhere sowie konstante Reinigungsleistung. Zusätzlich ist der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.
Beleuchtungskonzept
Mit der wechselnden LED-Beleuchtung, bestehend aus LED-Beleuchtung Türinnenseite und LED-Beleuchtung Heck, wird jeder Waschgang zur Show und Ihr Standort zu einem echten Kundenmagnet.
Von Profis für Profis: Für wen ist die Klean!Star iQ geeignet?
Die Portalwaschanlage Klean!Star iQ eignet sich perfekt für alle, die das Wascherlebnis ihrer Kunden steigern möchten. Speziell entwickelt für Premium-Tankstellen und private Investoren stehen hier einzigartige Funktionen für atemberaubende Waschergebnisse und spektakuläre Showeffekte im Vordergrund sowie Langlebigkeit und ein exklusives Design.
CW 3 Klean!Star
Perfekte Pflege mit Profit: Schnell. Effizient. Elegant.
Unsere Klean!Star ist genau richtig, wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Allrounder sind. Hoher Durchsatz und maximale Effizienz sind ebenso gewährleistet wie ein modernes Design und erstklassige Waschergebnisse.
Features & Benefits
Schnelle Waschprogramme
- Konturfolgender Rundumhochdruck K!Contour in Kombination mit der Bürstenwäsche reinigt in einem Durchlauf.
- Auftragen von Trocknungshilfe oder Wachs von hinten ermöglicht ein Wasch- und Trocknungsprogramm in nur 2 Durchläufen.
Integrierte Wassersparfunktion
- Ressourcenschonende und gleichzeitig hocheffiziente Reinigung dank standardmässig integrierter Wassersparfunktion.
Variable Abmasse
- Dank Höhenverstellung K!Adjust passend für jede Waschhalle.
- Erweiterte Durchfahrbreiten, um alle Fahrzeuge bedienen zu können.
Umfangreiche Ausstattungsoptionen
K!Design
Die Klean!Star kommt standardmässig mit LED-hinterleuchteten Türen mit optionaler LED-Waschphasenanzeige und ist hiermit ein echter Blinkfang für Ihre Kunden. Die LED-Ampel wird wahlweise rechts, links oder beidseitig montiert.
K!Foam
Für einen effektiven Schaumauftrag wird zur Vorreinigung ein Schaumteppich über das komplette Fahrzeug gelegt. In Kombination mit der LED-Heckverkleidung erlebt Ihr Fahrzeug ein emotionales Schaumbad.
CareTouch
Perfektes Polish für Ihr Auto mit CareTouch-Bürsten. Wir haben CareTouch für die Dach- und Seitenbürsten der Klean!Star gewählt, um eine besonders schonende Entfernung von Verschmutzungen auf der Fahrzeugoberfläche zu gewährleisten.
K!Planet
Der patentierte Planetenradwäscher mit integriertem Hochdruck sorgt für eine intensive Felgen- sowie Radkastenreinigung. Die Reinigung erfolgt nach dem Prinzip einer elektrischen Zahnbürste durch 3 rotierende Bürstenteller, die rhythmisch ihre Rotationsrichtung ändern.
K!Contour
Der konturfolgende Rundumhochdruck erfolgt in Kombination mit der Bürstenwäsche in einem Durchlauf und ist damit unsere Empfehlung für Schnellwaschprogramme.
K!Dry
Mit dem 85° rotierenden, konturfolgenden 3-Stufen-Dachtrockner K!Dry erzielen Sie eine optimale Rundumtrocknung durch patentierte, optimierte Luftführung und strömungstechnisch verlustfreien Düsendrehantrieb.
Einstellbare Waschhöhen K!Adjust
✔ Erweiterte Durchfahrbreite auf Rad- und Spiegelhöhe
✔ Einstellbare Waschhöhen K!Adjust für mehr operative Flexibilität
Wassersparfunktion
✔ Ein grosser Teil des Brauchwassers kann wieder verwendet werden
Kärcher Powerdüsen
Volle Power für Ihre Fahrzeuge. Unsere Powerdüsen garantieren dank ihres einzigartigen Designs eine 40 Prozent höhere sowie konstante Reinigungsleistung. Zusätzlich ist der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.
Beleuchtungskonzept
Mit der wechselnden LED-Beleuchtung, bestehend aus LED-Beleuchtung Türinnenseite und LED-Beleuchtung Heck, wird jeder Waschgang zur Show und Ihr Standort zu einem echten Kundenmagnet.
Von Profis für Profis: Für wen ist die CW 3 Klean!Star geeignet?
Die Portalwaschanlage Klean!Star eignet sich perfekt für alle, denen die Waschanlage die wichtigsten Anforderungen eines Waschgeschäfts erfüllen soll.
CW 1 Klean!Fit
Macht einfach sauber & trocken
Eine gute Autowäsche braucht keine Raumfahrttechnik. Mit unserer Portalwaschanlage CW 1 Klean!Fit zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Wesentlichen Ihren Kunden viel bieten können.
Eine kluge Entscheidung: Unsere CW 1 Klean!Fit ist genau richtig, wenn „was gehen muss“. Solide Waschergebnisse und hoher Durchsatz bei überschaubaren Investitionen und guter Hallenausnutzung. Das Arbeitstier unter den Portalwaschanlagen.
Features & Benefits
Hohe Funktionalität
- Hervorragende Wasch- und Trocknungsergebnisse
- Sinnvolle Zusatzprogramme für beste Funktionalität
Kompakte Bauweise
- Kompakte Anordnung der Bürstenelemente für einen geringen Platzbedarf
Lange Lebensdauer
- Vielfach bewährte und getestete Komponenten für eine lange Lebensdauer
Ausstattung – die perfekte Basis
Design
Die CW 1 Klean!Fit kommt standardmässig mit Blechtüren in edlem Schwarz. Optional können Sie ihre CW 1 Klean!Fit auch mit individueller Farbgebung gestalten. Die Ampel mit grünem sowie gelbem Pfeil und STOP wird wahlweise rechts oder links montiert. Waschphasen-Aufkleber sind optional. Die Heckverkleidung in Rahmenfarbe verdeckt dahinterliegende Technik für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.
Bürsten
Dach- und Seitenbürsten sind mit dem Bürstenmaterial CareTouch bestückt. Damit wird eine schonende und effektive Reinigung des Fahrzeugs erzielt. Die Konturerfassung der Seitenbürsten unterstützt ein optimales Waschergebnis. Der Dachbürstenspritzschutz oberhalb der Dachbürste schützt die Waschhallendecke sowie das Anlagenoberteil vor dem Spritzwasser der rotierenden Bürste.
Radwäsche
Der Tellerradwäscher reinigt Felgen schonend und effektiv von hartnäckigem Schmutz wie eingebranntem Bremsenabrieb. Der Hochdruck ist optional.
Trockner
Ein starrer Dachtrockner mit optionaler Schwenklamelle sorgt konturfolgend für ein perfektes Trocknungsergebnis. Dasselbe erzielen die Seitentrockner an den Fahrzeugseiten.
Einfach komplett – alles, was eine Portalwaschanlage braucht
Konzentration auf das Wesentliche, aber ohne Verzicht. Dafür bringt Ihre CW 1 Klean!Fit alles mit. Mehr Ausstattung muss nicht. Aber geht, wenn Sie Bedarf dafür haben. So einfach. Und so individuell.
Schnellwäsche
Die Schnellwäsche ermöglicht Waschen und Spülen im selben Programmschritt – für maximale Effizienz. Ein komplettes Waschprogramm mit 2 Überläufen benötigt rund 3 Minuten. Durch die integrierte Wassersparfunktion kommt beim Waschvorgang Brauchwasser zum Einsatz. Gespült wird mit Frischwasser. Ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Kreislauf, der Zeit und Ressourcen spart.
Polish
Das Zusatzprogramm, das Ihnen mit geringem Aufwand einen grossen Mehrwert bietet: lang anhaltende, glänzende Konservierung der Fahrzeugoberfläche mit mehrmonatigem Schutz der Fahrzeugoberfläche und somit zufriedene, wiederkehrende Kunden.
Hochdruckvorwäsche
Rad-Hochdruck als Einzelhochdruck optimiert die Vorreinigung der Felgen und des Schwellerbereichs. Wenn Sie eine besonders effiziente Vorreinigung des Schweller- und Seitenbereichs anstreben, ist eine Kombination aus Seiten-Hochdruck und Rad-Hochdruck mit 16 Bar oder 60 Bar die richtige Wahl. Der Rad-Hochdruck steht als Einzelhochdruck auch mit 60 Bar onboard als Option zur Verfügung.
Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitsschalter vorne und hinten sind erforderlich, wenn die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zwischen Wand und Portalwaschanlage nicht eingehalten werden können. Werden die Sicherheitsschalter betätigt, stoppt die Anlage augenblicklich. Menschen und Anlage sind zuverlässig geschützt.
Für ein glanzvolles Ergebnis
VehiclePro Klear!Line: die perfekten Reinigungsmittel für Portalwaschanlagen
Komplett, professionell und exklusiv: Mit der neuen VehiclePro Klear!Line bekommen Sie als Betreiber einer Portalwaschanlage innovative Reinigungsmittel der neuesten Generation, mit denen Sie kostensparend ein perfektes Wasch- und Trocknungsergebnis bei gleichzeitig optimierter Waschzeit erzielen.
WASSERAUFBEREITUNG
Nicht nur reden – einfach tun.
Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben.
Mit den Kärcher Recyclingsystemen WRP und WRB Bio:
✔ Erfüllen Sie problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften
✔ Reduzieren Sie gleichzeitig den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel erheblich
✔ Dies bedeuten hohe Ersparnisse an Frischwasser und Reinigungsmitteln
Für Fahrzeugwaschanlagen
Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben.
Mit Kärcher Recyclingsystemen:
✔ Erfüllen Sie problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften
✔ Reduzieren Sie gleichzeitig den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel erheblich
✔ Dies bedeuten hohe Ersparnisse an Frischwasser und Reinigungsmitteln
Häufig gestellte Fragen zur Klean!Star iQ und Klean!Star
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Waschanlagen können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme.
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