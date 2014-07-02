Macht einfach sauber & trocken

Eine gute Autowäsche braucht keine Raumfahrttechnik. Mit unserer Portalwaschanlage CW 1 Klean!Fit zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Wesentlichen Ihren Kunden viel bieten können.

Eine kluge Entscheidung: Unsere CW 1 Klean!Fit ist genau richtig, wenn „was gehen muss“. Solide Waschergebnisse und hoher Durchsatz bei überschaubaren Investitionen und guter Hallenausnutzung. Das Arbeitstier unter den Portalwaschanlagen.