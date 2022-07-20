Über das Projekt

Im Sommer 2021 realisierten wir für den TCS Freiburg erfolgreich ein Waschanlagen-Projekt: Somit steht nun eine Kärcher Klean!Star iQ Waschanlage inkl. drei Selbstbedienungs-Plätzen und fünf Selbstbedienungs-Saugern beim TCS Mobilitätszenrum in Granges-Paccot.

Warum viel die Wahl auf Kärcher?

"Nachhaltigkeit hat beim TCS eine grosse Relevanz. [...] Die Lösung von Kärcher hat uns überzeugt, weil Kärcher punkto Innovation, Renommee und auch Design sich klar von den Mitbewerbern abgehoben hat. Das Angebot war zwar nicht das günstigste, aber qualitativ beste. Ausserdem passt sich die Anlage perfekt an unser Erscheinungsbild an, sogar in der Nacht fällt der beleuchtete Bau mit seinen V-förmige Elementen von der Strasse aus auf", erklärt die Generalsekretärin des TCS Freiburg.

Die Fahrzeugwäsche beim Mobilitätszenrum ist insofern nachhaltig, da das Waschwasser mittels einer biologischen Anlage gereinigt und wiederverwendet wird. Des Weiteren wird sämtlicher Strom von den eigenen Sollenkollektoren bezogen.

Die Installationen zur Fahrzeugwäsche beim TCS Freiburg werden bereits sehr häufig genutzt, oftmals auch von Fahrzeug-Liebhabern, welchen eine gründliche sowie schonende Reinigung wichtig ist. Und auch hier punktet unsere Waschanlage Klean!Star iQ: Die Seitenbürsten sind in mehrere Segmente unterteilt und können sich so optimal den Konturen des Fahrzeugs anpassen. Weiter werden mit dem Radwaschsystem K!Planet iQ selbst grosse Felgen oder Felgen an grossen Autos erreicht – dadurch und vielen weiteren Eigenschaften wird die Kärcher Waschanlage Klean!Star iQ nicht nur von Betreibern, sondern auch Kunden sehr geschätzt.