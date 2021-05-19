Porsche Zentrum Zug

Effizienz in seiner schönsten Form: Erfahren Sie hier, wie das Porsche Zentrum mit der Klean!Star iQ nicht nur viele Arbeitsstunden gewinnt, sondern auch reichlich Frischwasser einspart.

Porsche Zentrum Zug

Über das Projekt

Schnelle Wagen mit dynamischen Rundungen, einem ausgeprägten Spoiler und Sportfelgen – schön anzuschauen und zu fahren, aber schwierig zu reinigen. Dies stellte auch das Porsche Zentrum in Zug fest und suchte nach einer geeigneten Lösung: die Portalwaschanlage Klean!Star iQ.
Die flexiblen Seitenbürsten der Anlage passen sich an die Konturen eines Fahrzeuges an und erreichen somit das Meiste der zu reinigenden Oberfläche. Dank der Klean!Star iQ konnte das Zentrum in Zug also die manuellen Nacharbeiten nach einem Waschvorgang deutlich reduzieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Projektes ist die ökologische Abwasseraufbereitung. Das Porsche Zentrum hat sich zusammen mit der neuen Waschanlage dafür entschieden, dass das genutzte Wasser biologisch wieder aufbereitet werden soll – und so können sie auch auf chemische Produkte bei der Aufbereitung verzichten.

Thomas Güntert (l), Leiter After Sales im Prosche Zentrum Zug
„Klar gibt es auch hier noch Bereiche an den Stossfängern oder beim Kühlergrill, die vielleicht nachbearbeitet werden müssen. Aber es sind eindeutig weniger als zuvor. Und mit rund 60 bis 70 Waschdurchgängen pro Tag können wir viel Zeit sparen.“
Thomas Güntert (l), Leiter After Sales im Prosche Zentrum Zug
(Auf dem Bild zusammen mit unseren Waschanlagen-Experten Marcel Beljean und Marco Koletnik)

Impressionen

Porsche Zentrum Zug

K!Brush iQ - segmentierte Seitenbürsten

K!Brush iQ - segmentierte Seitenbürsten

Schwenkbarer und der Fahrzeugkontur folgender Dachtrockner

K!Planet iQ - effiziente Felgenreinigung

    Quelle: AUTOINSIDE

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