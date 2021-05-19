Über das Projekt

Schnelle Wagen mit dynamischen Rundungen, einem ausgeprägten Spoiler und Sportfelgen – schön anzuschauen und zu fahren, aber schwierig zu reinigen. Dies stellte auch das Porsche Zentrum in Zug fest und suchte nach einer geeigneten Lösung: die Portalwaschanlage Klean!Star iQ.

Die flexiblen Seitenbürsten der Anlage passen sich an die Konturen eines Fahrzeuges an und erreichen somit das Meiste der zu reinigenden Oberfläche. Dank der Klean!Star iQ konnte das Zentrum in Zug also die manuellen Nacharbeiten nach einem Waschvorgang deutlich reduzieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Projektes ist die ökologische Abwasseraufbereitung. Das Porsche Zentrum hat sich zusammen mit der neuen Waschanlage dafür entschieden, dass das genutzte Wasser biologisch wieder aufbereitet werden soll – und so können sie auch auf chemische Produkte bei der Aufbereitung verzichten.