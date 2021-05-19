Centre Porsche Zoug
L'efficacité sous sa plus belle forme: découvrez ici comment le Centre Porsche gagne non seulement de nombreuses heures de travail grâce au Klean!Star iQ, mais économise aussi beaucoup d'eau douce.
À propos du projet
Les voitures rapides aux courbes dynamiques, avec un aileron prononcé et des jantes sportives sont, certes, belles et offrent une sensation de conduite inédite, mais elles sont aussi difficiles à nettoyer. Le Centre Porsche de Zoug s'en est également rendu compte et a cherché une solution adaptée: le portique de lavage Klean!Star iQ.
Les brosses latérales flexibles de ce système s'adaptent aux contours d'un véhicule et atteignent ainsi la majeure partie de la surface à nettoyer. Grâce au Klean!Star iQ, le centre de Zoug a pu réduire considérablement les retouches manuelles nécessaire après un lavage.
Un autre élément important de ce projet est le traitement écologique des eaux usées. En optant pour ce nouveau portique de lavage, le Centre Porsche a également choisi de traiter les eaux usées de façon biologique – et ainsi, il peut se passer de produits chimiques dans le processus de traitement.
(Sur la photo avec nos experts en installations de lavage Marcel Beljean et Marco Koletnik)
Impressions
Source: AUTOINSIDE
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