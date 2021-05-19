À propos du projet

Les voitures rapides aux courbes dynamiques, avec un aileron prononcé et des jantes sportives sont, certes, belles et offrent une sensation de conduite inédite, mais elles sont aussi difficiles à nettoyer. Le Centre Porsche de Zoug s'en est également rendu compte et a cherché une solution adaptée: le portique de lavage Klean!Star iQ.

Les brosses latérales flexibles de ce système s'adaptent aux contours d'un véhicule et atteignent ainsi la majeure partie de la surface à nettoyer. Grâce au Klean!Star iQ, le centre de Zoug a pu réduire considérablement les retouches manuelles nécessaire après un lavage.

Un autre élément important de ce projet est le traitement écologique des eaux usées. En optant pour ce nouveau portique de lavage, le Centre Porsche a également choisi de traiter les eaux usées de façon biologique – et ainsi, il peut se passer de produits chimiques dans le processus de traitement.