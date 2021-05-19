Über das Projekt

Dass die Wahl auf eine von unseren Waschanlagen fiel, hatte diverse Gründe. „Ich habe mich für diese Waschanlage entschieden, weil sie schneller und sauberer ist als andere Anlagen und auch Autos mit konvexen und konkaven Formen besser waschen kann“, erklärt Patrick Müller, Inhaber vom Cleaning Competence Center. Diese Flexibilität ist den Seitenbürsten K!Brush iQ zu verdanken: Jedes der 8 Bürstensegmente passt sich einzeln an die jeweilige Fahrzeugkontur an.

Alles in allem hebt sich das Cleaning Competence Center in einer Region mit viel Korrurenz über die Qualität ab – und dabei unterstützt die Waschanlage Klean!Star iQ tatkräftig.