Cleaning Competence Center in Rümlang

Das Cleaning Competence Center wurde im August 2020 eröffnet. Neben einem Kärcher-Shop, einer Tankstelle sowie zwei SB-Waschplätzen umfasst das Center auch die Waschanlage Klean!Star iQ.

Cleaning Competence Center

Über das Projekt

Dass die Wahl auf eine von unseren Waschanlagen fiel, hatte diverse Gründe. „Ich habe mich für diese Waschanlage entschieden, weil sie schneller und sauberer ist als andere Anlagen und auch Autos mit konvexen und konkaven Formen besser waschen kann“, erklärt Patrick Müller, Inhaber vom Cleaning Competence Center. Diese Flexibilität ist den Seitenbürsten K!Brush iQ zu verdanken: Jedes der 8 Bürstensegmente passt sich einzeln an die jeweilige Fahrzeugkontur an.

Alles in allem hebt sich das Cleaning Competence Center in einer Region mit viel Korrurenz über die Qualität ab – und dabei unterstützt die Waschanlage Klean!Star iQ tatkräftig.

Patrick Müller
„Wenn jedes Investment so rentieren würde wie dieses, wäre ich wunschlos glücklich. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.“
Patrick Müller, Inhaber vom Cleaning Competence Center

Impressionen

Cleaning Competence Center in Rümlang

Patrick Müller (l.) vom Cleaning Competence Center und Marco Koletnik (Projektleiter Wash System Kärcher)

Zwei SB-Waschplätze für die manuelle Reinigung

Waschanlage Klean!Star iQ für jede Anforderung

Radwaschsystem K!Planet iQ für die effiziente Felgenreinigung

Seitenbürsten K!Brush iQ für maximale Flexibilität

    Quelle: AUTO&Wirtschaft

    Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an

    Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme.

    Jetzt Beratung anfordern

    Unsere Produkte

    PKW-Waschanlagen

    PKW-Waschanlagen

    Kärcher Portalwaschanlagen reinigen wirtschaftlich und gleichzeitig umweltschonend. Für Tankstellen, Autohäuser, Waschcenter und Einkaufszentren.

    MEHR DAZU
    LKW Waschanlagen

    LKW Waschanlagen

    Bei Nutzfahrzeugen zählt Leistung. Das gilt auch für die professionelle Fahrzeugreinigung. Kärcher bietet perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen an.

    MEHR DAZU
    SB-Waschanlagen

    SB-Waschanlagen

    Die SB-Waschanlagen von Kärcher überzeugen durch Flexibilität und können ohne grossen Aufwand an Ihre Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden.

    MEHR DAZU
    SB-Sauger & Forecourtgeräte

    SB-Sauger & Forecourtgeräte

    Mit SB-Saugern und Forecourtgeräten von Kärcher erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Standortes und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.

    MEHR DAZU

    Eine Investition, die sich lohnt

    Kärcher ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Hersteller von Waschanlagen.

    Zurück zur Übersicht
    Kärcher Waschanlagen
    Zurück zur Übersicht