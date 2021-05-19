Cleaning Competence Center in Rümlang
Das Cleaning Competence Center wurde im August 2020 eröffnet. Neben einem Kärcher-Shop, einer Tankstelle sowie zwei SB-Waschplätzen umfasst das Center auch die Waschanlage Klean!Star iQ.
Über das Projekt
Dass die Wahl auf eine von unseren Waschanlagen fiel, hatte diverse Gründe. „Ich habe mich für diese Waschanlage entschieden, weil sie schneller und sauberer ist als andere Anlagen und auch Autos mit konvexen und konkaven Formen besser waschen kann“, erklärt Patrick Müller, Inhaber vom Cleaning Competence Center. Diese Flexibilität ist den Seitenbürsten K!Brush iQ zu verdanken: Jedes der 8 Bürstensegmente passt sich einzeln an die jeweilige Fahrzeugkontur an.
Alles in allem hebt sich das Cleaning Competence Center in einer Region mit viel Korrurenz über die Qualität ab – und dabei unterstützt die Waschanlage Klean!Star iQ tatkräftig.
Impressionen
Quelle: AUTO&Wirtschaft
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Unsere Produkte
PKW-Waschanlagen
Kärcher Portalwaschanlagen reinigen wirtschaftlich und gleichzeitig umweltschonend. Für Tankstellen, Autohäuser, Waschcenter und Einkaufszentren.
LKW Waschanlagen
Bei Nutzfahrzeugen zählt Leistung. Das gilt auch für die professionelle Fahrzeugreinigung. Kärcher bietet perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen an.
SB-Waschanlagen
Die SB-Waschanlagen von Kärcher überzeugen durch Flexibilität und können ohne grossen Aufwand an Ihre Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden.
SB-Sauger & Forecourtgeräte
Mit SB-Saugern und Forecourtgeräten von Kärcher erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Standortes und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Eine Investition, die sich lohnt
Kärcher ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Hersteller von Waschanlagen.Zurück zur Übersicht