Cleaning Competence Center à Rümlang

Le Cleaning Competence Center a été inauguré en août 2020. En plus d'un Kärcher-Shop, d'une station-service et de deux pistes de lavage en libre-service, le centre comprend également le portique de lavage Klean!Star iQ.

Cleaning Competence Center

À propos du projet

Celui-ci a été choisi pour plusieurs raisons. «J'ai opté pour ce portique parce qu'il est plus rapide et plus propre que les autres systèmes et qu'il peut également mieux laver les voitures aux formes convexes et concaves», explique Patrick Müller, propriétaire du Cleaning Competence Center. Cette flexibilité est assurée grâce aux brosses latérales K!Brush iQ: chacun des 8 segments de brosse s'adapte individuellement au contour respectif du véhicule.

Ainsi, le Cleaning Competence Center se démarque par sa qualité dans une région où la concurrence est très présente – et le portique de lavage Klean!Star iQ y contribue activement.

Patrick Müller
„Si chaque investissement avait un retour comme celui-ci, je serais très heureux. Je le referais certainement.“
Patrick Müller, propriétaire du Cleaning Competence Center

Impressions

Cleaning Competence Center à Rümlang

Patrick Müller (G) du Cleaning Competence Center et Marco Koletnik (chef de projet Wash System Kärcher)

Deux pistes de lavage en libre-service pour le nettoyage manuel

Le portique de lavage Klean!Star iQ pour chaque exigence

Le système de lavage des roues K!Planet iQ pour un nettoyage efficace des jantes

Les brosses latérales K!Brush iQ pour une flexibilité maximale

    Source: AUTO&Wirtschaft

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