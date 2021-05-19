Cleaning Competence Center à Rümlang
Le Cleaning Competence Center a été inauguré en août 2020. En plus d'un Kärcher-Shop, d'une station-service et de deux pistes de lavage en libre-service, le centre comprend également le portique de lavage Klean!Star iQ.
À propos du projet
Celui-ci a été choisi pour plusieurs raisons. «J'ai opté pour ce portique parce qu'il est plus rapide et plus propre que les autres systèmes et qu'il peut également mieux laver les voitures aux formes convexes et concaves», explique Patrick Müller, propriétaire du Cleaning Competence Center. Cette flexibilité est assurée grâce aux brosses latérales K!Brush iQ: chacun des 8 segments de brosse s'adapte individuellement au contour respectif du véhicule.
Ainsi, le Cleaning Competence Center se démarque par sa qualité dans une région où la concurrence est très présente – et le portique de lavage Klean!Star iQ y contribue activement.
Impressions
Source: AUTO&Wirtschaft
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