Autop & Stützliwösch AG in Aarau & Villmergen
Die Autop & Stützliwösch AG setzt auf Qualität und stellt daher nicht nur hohe Ansprüche an das Waschresultat, sondern auch an die Waschanlagen selbst. Um weiterhin stets optimale Waschresultate für ihre Kunden zu garantieren, investiert die «Stützliwösch» in Aarau und in Villmergen in vier topmoderne Portalwaschanlagen des Modells CWB3 Klean!Star iQ von Kärcher.
Über das Projekt
Im Sommer 2022 realisierten wir für die Autop & Stützliwösch AG erfolgreich ein Waschanlagen-Projekt: Somit stehen nun je zwei Kärcher CWB3 Klean!Star iQ Portalwaschanlagen für die Autop & Stützliwösch AG in Aarau & Villmergen.
Warum viel die Wahl auf Kärcher?
"Wir müssen und wollen unseren Kunden das Beste bieten. Qualität und Innovation sind uns enorm wichtig", erklärt Janine Meyerstein, Verwaltungsrat der Autop & Stützliwösch AG und seit 16 Jahren auch CEO des Familienunternehmens. Beim Projekt war es wichtig, dass einerseits die bestehende Infrastruktur übernommen wird, andererseits ein LED-Radabweiser sowie neue Zahlsysteme installiert werden.
Bei der Auswahl achtete die Autop & Stützliwösch AG besonders auf die Waschgeschwindigkeit, die Durchfahrtsbreite, die Waschqualität, das Design und auch die Felgenwäsche, welche für viele der Kunden zentral ist. Der Entscheid für eines unserer Kärcher-Produkte fiel unter anderem aufgrund des gebotenen Service selbst nach dem Einbau sowie der guten Durchfahrtszeit.
"Ganz gleich, ob sich ein Kunde eine Portalwaschanlage, eine SB-Waschanlage oder gar eine Nutzfahrzeug-Waschanlage kaufen möchte – wir unterstützen ihn bei den ganzen Bauvoranfragen sowie beim Bauantrag und bei wasserrechtlichen Genehmigungen", erläutert Marcel Beljean vom Verkauf bei Kärcher. "Wir setzen individuelle Waschanlagenprojekte in die Tat um, dazu gehört sowohl der vollständige Planungsprozess als auch deren Ausführung." So wurden auch bei den vier neuen Portalwaschanlagen der Autop & Stützliwösch AG einige Extras, wie beispielsweise Lichteffekte, individuelle Piktogramme oder die Anzeigebalken, eingebaut.
Impressionen
Quelle: AUTOINSIDE
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Unsere Produkte
PKW-Waschanlagen
Kärcher Portalwaschanlagen reinigen wirtschaftlich und gleichzeitig umweltschonend. Für Tankstellen, Autohäuser, Waschcenter und Einkaufszentren.
LKW Waschanlagen
Bei Nutzfahrzeugen zählt Leistung. Das gilt auch für die professionelle Fahrzeugreinigung. Kärcher bietet perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen an.
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Die SB-Waschanlagen von Kärcher überzeugen durch Flexibilität und können ohne grossen Aufwand an Ihre Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden.
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Mit SB-Saugern und Forecourtgeräten von Kärcher erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Standortes und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Eine Investition, die sich lohnt
Kärcher ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Hersteller von Waschanlagen.Zurück zur Übersicht