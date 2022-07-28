À propos du projet

En été 2022, nous avons réalisé avec succès un projet de station de lavage pour Autop & Stützliwösch AG: deux portiques de lavage CWB3 Klean!Star iQ de Kärcher ont ainsi été installés pour Autop & Stützliwösch AG à Aarau et Villmergen.

Pourquoi avoir choisi Kärcher?

«Nous devons et voulons offrir le meilleur à nos clients. La qualité et l'innovation sont extrêmement importantes pour nous», explique Janine Meyerstein, membre du conseil d'administration de Autop & Stützliwösch AG et également PDG de l'entreprise familiale depuis 16 ans. Pour le projet, il était important d'une part de reprendre l'infrastructure existante et d'autre part d'installer un déflecteur de roue à LED ainsi que de nouveaux systèmes de paiement.

Lors de la sélection, Autop & Stützliwösch AG a prêté une attention particulière à la vitesse de lavage, à la largeur de passage, à la qualité de lavage, au design et bien sûr au lavage des jantes, qui est primordial pour beaucoup de ses clients. La décision en faveur d'un produit Kärcher a été prise entre autres en raison du service offert même après la mise en place et le montage ainsi que du bon temps de passage.

«Qu'un client souhaite acheter un portique de lavage, une station de lavage en libre-service ou même une station de lavage pour véhicules utilitaires, nous l'assistons dans toutes les démarches préalables à la construction ainsi que pour la demande de permis de construire et les autorisations requises par la législation sur la protection des eaux», explique Marcel Beljean du service des ventes chez Kärcher. «Nous mettons en œuvre des projets individuels de stations de lavage, ce qui comprend aussi bien le processus complet de planification que leur réalisation». C'est ainsi que les quatre nouveaux portiques de lavage d'Autop & Stützliwösch AG ont également bénéficié de quelques extras, tels que des effets de lumière, des pictogrammes individuels ou les barres d'affichage.