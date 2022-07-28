Autop & Stützliwösch AG à Aarau & Villmergen
La société Autop & Stützliwösch AG mise sur la qualité et a donc des exigences élevées non seulement en ce qui concerne le résultat du lavage, mais aussi les stations de lavage elles-mêmes. Afin de continuer à garantir des résultats de lavage optimaux à ses clients, «Stützliwösch» a investi à Aarau et à Villmergen dans quatre portiques de lavage ultramodernes du modèle CWB3 Klean!Star iQ de Kärcher.
À propos du projet
En été 2022, nous avons réalisé avec succès un projet de station de lavage pour Autop & Stützliwösch AG: deux portiques de lavage CWB3 Klean!Star iQ de Kärcher ont ainsi été installés pour Autop & Stützliwösch AG à Aarau et Villmergen.
Pourquoi avoir choisi Kärcher?
«Nous devons et voulons offrir le meilleur à nos clients. La qualité et l'innovation sont extrêmement importantes pour nous», explique Janine Meyerstein, membre du conseil d'administration de Autop & Stützliwösch AG et également PDG de l'entreprise familiale depuis 16 ans. Pour le projet, il était important d'une part de reprendre l'infrastructure existante et d'autre part d'installer un déflecteur de roue à LED ainsi que de nouveaux systèmes de paiement.
Lors de la sélection, Autop & Stützliwösch AG a prêté une attention particulière à la vitesse de lavage, à la largeur de passage, à la qualité de lavage, au design et bien sûr au lavage des jantes, qui est primordial pour beaucoup de ses clients. La décision en faveur d'un produit Kärcher a été prise entre autres en raison du service offert même après la mise en place et le montage ainsi que du bon temps de passage.
«Qu'un client souhaite acheter un portique de lavage, une station de lavage en libre-service ou même une station de lavage pour véhicules utilitaires, nous l'assistons dans toutes les démarches préalables à la construction ainsi que pour la demande de permis de construire et les autorisations requises par la législation sur la protection des eaux», explique Marcel Beljean du service des ventes chez Kärcher. «Nous mettons en œuvre des projets individuels de stations de lavage, ce qui comprend aussi bien le processus complet de planification que leur réalisation». C'est ainsi que les quatre nouveaux portiques de lavage d'Autop & Stützliwösch AG ont également bénéficié de quelques extras, tels que des effets de lumière, des pictogrammes individuels ou les barres d'affichage.
Impressions
Source: AUTOINSIDE
Demandez un conseil informel maintenant
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les installations de nettoyage de véhicules.Demandez un conseil maintenant
Nos produits
Nettoyage de véhicules légers et utilitaires
Les portiques de lavage Kärcher permettent de nettoyer de manière économique en respectant l'environnement. Pour les stations-service, concessionnaires automobiles, centres de lavage de voitures & centres commerciaux.
Stations de lavage pour poids-lourds
Pour les véhicules, la performance est primordiale. Il en va de même pour leur entretien. C’est pourquoi Kärcher propose des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres.
Nettoyeurs haute pression en libre-service
Les systèmes de lavage de voitures en libre-service de Kärcher séduisent par leur flexibilité et peuvent être adaptés sans grand effort à vos besoins et aux souhaits de vos clients.
Aspirateurs & équipements complémentaires en libre-service
Pour le nettoyage intérieur des véhicules, Kärcher propose une gamme moderne d'aspirateurs en libre-service. Ils représentent un concept d’investissement intéressant pour tous les professionnels.
Un investissement qui en vaut la peine
Kärcher excelle dans la fabrication d'installations de nettoyage de véhicules depuis des décennies.Retour à la vue d'ensemble