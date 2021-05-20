Landi Zola AG in Illnau

Das Landi Autopflegecenter wurde im März 2019 an der Kempttalstrasse in Illnau eröffnet. Neben einer Tankstelle sowie einem Shop umfasst das Center der Landi Zola AG eine Selbstbedienungswaschanlage mit drei Waschboxen und eine Kärcher Portalwaschanlage Klean!Star iQ.

Landi Zola AG

Über das Projekt

Aufgrund von dem – unter anderem – vielen Verkehr, sind die Voraussetzungen für ein Autopflegecenter oder eine Waschanlage in Illnau sehr geeignet. Seit der Eröffnung im Frühling 2019 konnte die Betreiberin bereits über 9'000 Wäschen verzeichen.

Warum viel die Wahl auf Kärcher?
"Wir hatten mit Kärcher an verschiedenen Standorten sehr gute Erfahrungen gemacht. An drei von vier Autopflegecentern der Landi Zola AG kommen Kärcher Komponenten zum Einsatz", erklärt Ueli Wintsch, Bereichsleiter Energie der Landi Zola AG (2019).
Dabei war Kärcher von Anfang an im Projekt involviert und hatte auch den Stahlbau der Anlagen perfekt auf die Bedürfnisse des Autopflegecenters abgestimmt. Ausserdem war eine der Bedingungen, dass die Waschanlage möglichst nachhaltig und umweltfreundlich betrieben werden kann. Die Lösung: eine Wärmepumpe. Denn diese Pumpe ist nicht nur für das Warmwasser, sondern auch für die Beheizung der Portalwaschanlage sowie des Shops verantwortlich.

Nach rund einem Jahr Betrieb ist die Landi Zola AG rundum zufrieden – kurzum: "Das Waschcenter Illnau ist ein Vorzeigeobjekt für Landi und Kärcher."

Ueli Wintsch zusammen mit unseren Waschanlagen-Experten
„Die Kunden sind begeistert, also sind es auch wir.“
Ueli Wintsch (Mitte), Bereichsleiter Energie Landi Zola AG (2019)
(Auf dem Bild zusammen mit unseren Waschanlagen-Experten Marco Koletnik und Marcel Beljean)

Impressionen

Landi Zola AG

Landi Zola AG

Landi Zola AG

Landi Zola AG

Landi Zola AG

Landi Zola AG

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    Quelle: AUTO&Wirtschaft

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