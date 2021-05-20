Landi Zola AG in Illnau
Das Landi Autopflegecenter wurde im März 2019 an der Kempttalstrasse in Illnau eröffnet. Neben einer Tankstelle sowie einem Shop umfasst das Center der Landi Zola AG eine Selbstbedienungswaschanlage mit drei Waschboxen und eine Kärcher Portalwaschanlage Klean!Star iQ.
Über das Projekt
Aufgrund von dem – unter anderem – vielen Verkehr, sind die Voraussetzungen für ein Autopflegecenter oder eine Waschanlage in Illnau sehr geeignet. Seit der Eröffnung im Frühling 2019 konnte die Betreiberin bereits über 9'000 Wäschen verzeichen.
Warum viel die Wahl auf Kärcher?
"Wir hatten mit Kärcher an verschiedenen Standorten sehr gute Erfahrungen gemacht. An drei von vier Autopflegecentern der Landi Zola AG kommen Kärcher Komponenten zum Einsatz", erklärt Ueli Wintsch, Bereichsleiter Energie der Landi Zola AG (2019).
Dabei war Kärcher von Anfang an im Projekt involviert und hatte auch den Stahlbau der Anlagen perfekt auf die Bedürfnisse des Autopflegecenters abgestimmt. Ausserdem war eine der Bedingungen, dass die Waschanlage möglichst nachhaltig und umweltfreundlich betrieben werden kann. Die Lösung: eine Wärmepumpe. Denn diese Pumpe ist nicht nur für das Warmwasser, sondern auch für die Beheizung der Portalwaschanlage sowie des Shops verantwortlich.
Nach rund einem Jahr Betrieb ist die Landi Zola AG rundum zufrieden – kurzum: "Das Waschcenter Illnau ist ein Vorzeigeobjekt für Landi und Kärcher."
(Auf dem Bild zusammen mit unseren Waschanlagen-Experten Marco Koletnik und Marcel Beljean)
Impressionen
Quelle: AUTO&Wirtschaft
Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme.Jetzt Beratung anfordern
Unsere Produkte
PKW-Waschanlagen
Kärcher Portalwaschanlagen reinigen wirtschaftlich und gleichzeitig umweltschonend. Für Tankstellen, Autohäuser, Waschcenter und Einkaufszentren.
LKW Waschanlagen
Bei Nutzfahrzeugen zählt Leistung. Das gilt auch für die professionelle Fahrzeugreinigung. Kärcher bietet perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen an.
SB-Waschanlagen
Die SB-Waschanlagen von Kärcher überzeugen durch Flexibilität und können ohne grossen Aufwand an Ihre Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden.
SB-Sauger & Forecourtgeräte
Mit SB-Saugern und Forecourtgeräten von Kärcher erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Standortes und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Eine Investition, die sich lohnt
Kärcher ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Hersteller von Waschanlagen.Zurück zur Übersicht