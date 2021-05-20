LANDI ZOLA AG À ILLNAU
Le centre d'entretien automobile Landi a ouvert ses portes en mars 2019 à la Kempttalstrasse à Illnau. Outre une station-service ainsi qu'une boutique, le centre de Landi Zola AG comprend une station de lavage en libre-service avec trois pistes de lavage et un portique de lavage Kärcher Klean!Star iQ.
À propos du projet
En raison du trafic important, les conditions sont très favorables pour un centre d'entretien automobile ou une station de lavage à Illnau. Depuis l'ouverture au printemps 2019, l'exploitant a déjà enregistré plus de 9000 lavages.
Pourquoi le choix s'est-il porté sur Kärcher?
«Nous avons fait de très bonnes expériences avec Kärcher sur différents sites. Dans trois des quatre centres d'entretien automobile de Landi Zola AG, des composants Kärcher sont utilisés», explique Ueli Wintsch, responsable du secteur énergie chez Landi Zola AG (2019).
Kärcher a été impliqué dans le projet dès le début et avait également parfaitement adapté la construction métallique des installations aux besoins du centre d'entretien automobile. En outre, l'une des conditions était que l'installation de lavage puisse être exploitée de la manière la plus durable et la plus écologique possible. La solution: une pompe à chaleur. En effet, cette pompe n'est pas seulement responsable de l'eau chaude, mais aussi du chauffage du portique de lavage ainsi que de la boutique.
Après environ un an d'exploitation, Landi Zola AG est entièrement satisfait – en bref: "Le centre de lavage d'Illnau est un objet de référence à la fois pour Landi et pour Kärcher".
(Sur la photo, avec nos experts en installations de nettoyage de véhicules Marco Koletnik et Marcel Beljean)
Impressions
Source: AUTO&Wirtschaft
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