À propos du projet

En raison du trafic important, les conditions sont très favorables pour un centre d'entretien automobile ou une station de lavage à Illnau. Depuis l'ouverture au printemps 2019, l'exploitant a déjà enregistré plus de 9000 lavages.

Pourquoi le choix s'est-il porté sur Kärcher?

«Nous avons fait de très bonnes expériences avec Kärcher sur différents sites. Dans trois des quatre centres d'entretien automobile de Landi Zola AG, des composants Kärcher sont utilisés», explique Ueli Wintsch, responsable du secteur énergie chez Landi Zola AG (2019).

Kärcher a été impliqué dans le projet dès le début et avait également parfaitement adapté la construction métallique des installations aux besoins du centre d'entretien automobile. En outre, l'une des conditions était que l'installation de lavage puisse être exploitée de la manière la plus durable et la plus écologique possible. La solution: une pompe à chaleur. En effet, cette pompe n'est pas seulement responsable de l'eau chaude, mais aussi du chauffage du portique de lavage ainsi que de la boutique.

Après environ un an d'exploitation, Landi Zola AG est entièrement satisfait – en bref: "Le centre de lavage d'Illnau est un objet de référence à la fois pour Landi et pour Kärcher".